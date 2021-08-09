يحميك من أمراض عديدة.. اعرف فوائد العنب

يحتوي العنب على مضادات الأكسدة الطبيعية بدرجة عالية، هذه المواد المضادة للأكسدة مفيدة لدعم وحماية جسمك من التلف المناعي غير المرغوب فيه.

ويجعلك هذا الضرر المناعي مسؤولاً عن أمراض مختلفة بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وتلف الكبد، وفقًا للدراسة ، فإن ريسفيراترول المقترن بفيتامين د الموجود في العنب له تأثير كبير على وظيفة المناعة في الجسم، كما يقلل الالتهاب ويحارب البكتيريا ويدافع عن الخلايا السرطانية الضارة وأمراض القلب.

الفوائد الصحية للعنب

1- يتمثل الدور الأساسي لجهاز المناعة في توفير الدعم لأنشطة التمثيل الغذائي مع الحماية من الخلايا التالفة من التكاثر السريع، ويساعد فيتامين د ومضادات الأكسدة ريسفيراترول الموجودة في العنب دفاعًا أفضل ضد انتشار الأمراض المزمنة وتلف الخلايا، حتى أنه يساعد في التئام الجروح والالتهابات بشكل أسرع.

2- يحتوي العنب على كمية جيدة من مضادات الأكسدة ريسفيراترول التي تعمل بشكل جيد مع فيتامين د لتوفير الحماية ضد العديد من الأمراض، سيساعدك الاستهلاك اليومي للعنب على محاربة الالتهابات ، والتعافي من الإصابات والأمراض بشكل أسرع ، وإعادة صحتك بشكل عام إلى طبيعتها. أنها تقوي جهاز المناعة بشكل كبير.

3- تتميز أمراض القلب مثل تصلب الشرايين بتصلب وترقق عضلات الشرايين، تتسبب عوامل مثل ارتفاع مستويات الكوليسترول والنوبات القلبية والسكتة الدماغية والتدخين وارتفاع ضغط الدم في تضييق الأوعية الدموية المسؤولة عن نقل الدم من القلب إلى أجزاء أخرى من الجسم، ويمكن أن يسبب تراكم الترسبات في الشرايين ، وإذا ترك دون علاج لفترة طويلة ، فقد يؤدي إلى انسداد دائم، ولهذا السبب تحتاج إلى شيء قوي وصحي لمكافحة هذا المرض قبل أن يحدث لك، تعد مادة البوليفينول الموجودة في العنب من مضادات الأكسدة القوية التي تمنع الأكسدة والالتهابات وتجمع الصفائح الدموية في الجسم.

4- اللياقة المعرفية لا تقل أهمية عن اللياقة البدنية ، خاصة للبالغين، أثناء الخروج للنزهة أو الجري يوميًا لمنع الانهيارات الجسدية المرتبطة بالعمر ، يعد اتباع نظام غذائي صحي أحد أفضل الطرق للحفاظ على تركيزك مع تقدمك في السن، الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة وقليلة الكوليسترول وتحتوي على مضادات الأكسدة القوية مثل ريسفيراترول لديها القدرة على منع فقدان الذاكرة المرتبط بالعمر.