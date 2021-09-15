عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: إغلاق مستشفى خاص بمنطقة عين شمس بالقاهرة لمخالفته الاشتراطات الصحية

صدى البلد


أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن إغلاق أحد المستشفيات التابعة للقطاع الخاص بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، لمخالفته الاشتراطات الصحية اللازمة، كما تم نقل المرضى إلى مستشفيات الوزارة لاستكمال علاجهم.

جاء ذلك خلال حملة نفذتها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بتشديد الرقابة والمرور المستمر على جميع المنشآت الطبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها، حرصًا على صحة وسلامة جميع المرضى.

وأكد الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم توفير سيارات إسعاف مجهزة، وفرق طبية متخصصة لنقل جميع المرضى المتواجدين بهذا المستشفى إلى أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، لاستكمال علاجهم وتقديم أفضل خدمة طبية لهم.

من جانبه، أوضح الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه بالمرور تبين أن المستشفى لا يلتزم بتطبيق معايير مكافحة العدوى، وعدم تواجد مدير طبي لمتابعة الخدمات المقدمة للمرضى.

وقال "زكي" إن الفرق الطبية التي تعمل بالمستشفى غير حاصلة على تراخيص مزاولة المهنة، كما تم ضبط أدوية مخدرة مجهولة المصدر، لافتًا إلى أنه تم تحرير محضر حيال جميع المخالفات التي تم رصدها.


وأكد "زكي" استمرار حملات المرور  على المنشآت الطبية بجميع محافظات الجمهورية، للتأكد من مطابقتها والعاملين بها لجميع الاشتراطات الصحية وتقديم أفضل الخدمات الطبية لجميع المرضى.

WhatsApp Image 2021-09-15 at 11.29.10 AM
WhatsApp Image 2021-09-15 at 11.29.10 AM
WhatsApp Image 2021-09-15 at 11.29.08 AM
WhatsApp Image 2021-09-15 at 11.29.08 AM
WhatsApp Image 2021-09-15 at 11.29.07 AM
WhatsApp Image 2021-09-15 at 11.29.07 AM
WhatsApp Image 2021-09-15 at 11.29.06 AM
WhatsApp Image 2021-09-15 at 11.29.06 AM
WhatsApp Image 2021-09-15 at 11.29.04 AM (1)
WhatsApp Image 2021-09-15 at 11.29.04 AM (1)
WhatsApp Image 2021-09-15 at 11.29.04 AM
WhatsApp Image 2021-09-15 at 11.29.04 AM
WhatsApp Image 2021-09-15 at 11.29.03 AM
WhatsApp Image 2021-09-15 at 11.29.03 AM
الصحة مستشفى خاص عين شمس مخالفتها الاشتراطات الصحية

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 24 سفيرًا جديدًا

فيديوجراف.. ارتبط تاني .. حقيقة زواج تامر حسني وخيانته لبسمة بوسيل

ماذا قال تقرير التنمية البشرية عن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر؟

الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 24 سفيراً جديداً

اعتقل 5 مرات ويفكر في الانتحار.. تعرف على الناشط علاء عبد الفتاح

قتلوه وحرقوا جثته في القمامة.. التحريات: قتيل الجيزة حاول الاعتداء جنسيا على ابنته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بمختلف محافظات الجمهورية.. إرسل الكود الموجود داخل الكيس لتربح شقة كاملة التشطيب

الأوقاف توضح لـ " صدى البلد " حقيقة غلق المساجد مع ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

قبل مواجهتى ليبيا .. أول طلب لـ كيروش مدرب منتخب مصر من اتحاد الكرة

أنغام لـ عمرو أديب: «شيلوا الصورة دي».. والإعلامي يرد: «هرفد اللي نزلها»|فيديو

القصة الكاملة| شجاعة مدرس بالأزهر تنقذ طفلتين من الموت تحت عجلات قطار المنوفية.. فيديو

إسرائيل تتلف شحنة لقاحات كانت في طريقها لـ غزة | تفاصيل

الرخيص يفضل رخيص.. خناقة بين زوجتي حمزة المثلوثي وحمدي النقاز | شاهد

تعالج 24 مرضا.. تناول كوبا من الحليب مع القرنفل على الريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ابتلاع طائرة درون.. شاهد لحظة خروج دخان كثيف من فم تمساح|فيديو

رغم انقطاع دورتها وعقم زوجها.. عجوز حامل في سن الـ 62 عامًا|صور

عمره 28 ألف عام.. استخراج الأسد "سيمبا" من أعماق الجليد محنط وسليم كلياً|صور

بعد الزفاف .. عروس تخدع زوجها وتهرب بالأموال والمجوهرات

فيديو

ما ناقصها شي .. طليقة زوج أصالة تخطف الأنظار بجمالها |فيديو جراف

فيديو جراف| وفاة الفنان أحمد هيبة فى حادث أليم.. ماذا تعرف عنه

استقبال خاص لأبطال النجمة العاشرة في حفل الأهلي

الأهلي يكرم الراحل محمد عبدالوهاب في احتفالية تدشين النجمة العاشرة

المزيد

ساحة رأي

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

حنان ابراهيم تكتب: محمود العربي

ليلى موسي تكتب: جدلية العلاقة ما بين الوطنية والأمن الإنساني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ