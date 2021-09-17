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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقرير يكشف سر فشل انتقال مصطفى محمد إلى الدوري الإسباني

مصطفى محمد لاعب
مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك المعار إلى جالاتا سراي

أكد تقرير صحفي، أن نادي رايو فاليكانو العائد إلى مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، حاول التعاقد مع المهاجم مصطفى محمد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وذكر موقع “ union rayo” الإسباني، أن إدارة نادي رايو الإسباني، حاولت التعاقد مع مصطفى محمد “ للمرة الثانية”، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأضاف الموقع، أن الشيء المضحك هو أن نادي رايو فاليكانو، فاوض ثنائي جالاتا سراي مصطفى محمد ورادميل فالكاو في وقت واحد، لتدعيم هجوم الفريق.

وأشار الموقع، إلى رايو فاليكانو، نجح في التعاقد مع رادميل فالكاو، في حين فشلت صفقة مصطفى محمد بسبب تفضيل المهاجم المصري، الانضمام إلى بوردو الفرنسي.

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وكان مصطفى محمد قريبا من الانضمام إلى بوردو، نهاية شهر أغسطس الماضي، حيث خضع الكشف الطبي في النادي الفرنسي، لكن الصفقة فشلت في النهاية، بسبب رفض مجلس إدارة نادي الزمالك.

 

مصطفى محمد: فشل انتقالي لفرنسا جعلني أكثر تركيزاً .. وسأعود أقوى

قال مصطفى محمد في تصريحات تلفزيونية، أمس الخميس:" الموسم الماضي ربنا وفقني والموسم الجاري تعرضت لإصابتين متتاليتين وإن شاء الله (راجع) أقوى.. لا تقلق"، نافيًا أن يكون قد تأثر بفشل انتقاله للدوري الفرنسي، قائلاً: "أعطاني قوة أكثر وأعمل أكثر وأركز مع فريقي وألعب الآن في الدوري الأوروبي".

وأتم مصطفى محمد تصريحاته بالرد على انتظاره الفرصة للعودة للمشاركة أساسيًا بقوله: "لكل مجتهد نصيب، هذا أمر يعود للمدير الفني وأحترمه، وأعمل وأجتهد وإن شاء الله ربنا يكرمني، الحمدلله أنا في نادي كبير، وسعيد بالنادي ووسط جمهور كبير ويحبني وأشعر بالراحة".

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