مصطفى كامل يعلن تفاصيل انتخابات نقابة الموسيقيين

كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن تفاصيل انتخابات التجديد النصفي للنقابة ، والمقرر إجراؤها في 29 يوليو المقبل.



وقام بتوجيه رسالة لأعضاء النقابة، عبر بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»، وذلك قبل أيام من انطلاق العملية الانتخابية.



وقال مصطفى كامل: «لقد رفضت بعض الآراء التي نادى بها بعض الزملاء بعدم إجراء انتخابات التجديد النصفي نظرًا لتكلفتها المالية، وقد كلفتُ المستشار علاء الدين عامر بإعداد الجدول الزمني للعملية الانتخابية ومخاطبة كافة الجهات، وعلى رأسها السادة أعضاء الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات، وذلك بعد تقديم المقترح بالجدول الزمني كاملًا».

وتابع نقيب الموسيقيين قائلًا: «أتوجه بدعوة الزملاء المحترمين، أعضاء مجلس الإدارة، لحضور جلسة القرعة العلنية، والتي سأقوم ببثها على الهواء مباشرة، وفي حال تغيب أحد الزملاء عن الحضور، فسوف أمارس حقي القانوني في إجراء القرعة بعد اكتمال النصاب القانوني (النقيب + 6)، وقد كلفتُ الشؤون القانونية، كخطوة أدبية استثنائية، بالاتصال بالأستاذ الفنان أركان فؤاد للحضور نيابة عن الزميلة العزيزة الأستاذة نادية مصطفى، بعد أن علمتُ بسفرها خارج البلاد».