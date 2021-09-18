قطع المياه عن 13 منطقة رئيسية بالقاهرة..اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن 13 منطقة رئيسية اليوم السبت.

أكدت الشركة أن سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال الصيانة لخط المياه قطر 1200 الخارج من محطة مياه مسطرد.



تشمل مناطق الإنقطاع ( عرب الجسر – عرب الطوايلة – وسط المدينة بالمطرية – الشيراتون – الملتقي العربي – الحي العاشر – صقر قريش – الواحة – شارع متولي الشعراوي – السويسري ب – أرض الجولف – الإمداد والتموين – عمارات رامو )، على أن يكون اعتباراً من الساعة الـ10 صباح اليوم السبت، حتى الـ6 مساء نفس اليوم.





أهابت شركة مياه الشرب بالقاهرة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

ونوهت الى توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

