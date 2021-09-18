كيفية التخلص من الصداع النصفي بالأعشاب والمسكنات

يعتبر علاج الخلفي بالراس، ووجع الرأس والصداع المستمر هو نتيجة لإنخفاض ضغط الدم ، وهناك العديد من العلاجات المتوفرة في الصيدليات يمكنها ان تخلصك من الصداع الخلفي في الرأس، إلا ان الكثيرين يفضلون اتباع طرق ووصفات طبيعية، وهو ما سنقوم بالتطرق له في السطور التالية.

علاج الخلفي بالراس

علاج الصداع النصفي الخلفي

يمكن علاج الصداع النصفي الخلفي عن طريقة معرفة السبب الرئيسي وراء الإصابة به، فقد يكون الصداع النصفي الخلفي سبب لمشكلة ما في الجسم، ويتراوح هذا الألم من الألم المزعج فقط إلى الألم الشديد جداً.



وقد تساهم العديد معرفة الأسباب في علاج الصداع النصفي الخلفي وتجنب هذا الألم، يمكن أن تؤدي عدد من الأسباب المختلفة إلى حدوث الصداع النصفي الخلفي، حيث يمكن تشخيص سبب الصداع والألم عن طريق تحديد موقع الألم، ويمكن أن يحدث الألم كما يلي :

ألم في الرقبة والجزء الخلفي من الرأس

ألم في الجانب الأيمن والجزء الخلفي من الرأس

ألم في الجانب الأيسر والجزء الخلفي من الرأس

ألم الرأس من الخلف عند الاستلقاء



ويمكن أن يسبب الجلوس بوضعيات خاطئة ألم في ظهرك، وكتفيك ورقبتك، مما يسبب الصداع النصفي والخلفي والشعور بألم في الرقبة، ويمكن أن يؤدي الانزلاق الغضروفي في العمود الفقري العنقي الإصابة بألم الرقبة والشعور بألم الجزء الخلفي من الرأس.



يعتبر معرفة وعلاج السبب الأكثر شيوعاً طريقة فعالة لـ علاج الصداع النصفي الخلفي كـ التعرض الشديد للتوتر، أو الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي وهشاشة العظام، وممارسة بعض التمارين الشاقة، مثل رفع الأثقال، او الركض الشديد.



يمكن علاج الصداع النصفي الخلفي بشتى الطرق المختلفة؛ حيث يمكن للأدوية المسكنة للألم دون وصفة طبية، او علاج الأسباب وراء حدوث الصداع النصفي الخلفي للتخلص من الصداع نهائيا .

علاج الخلفي بالراس



علاج الصداع النصفي الأيسر

وقد تستيقظ يوميا وتجد انها بحاجة الى علاج الصداع النصفي الأيسر، ويأتي الصداع أحيانًا بشكل مفاجئ أو تدريجي، وتتراوح حدته بين الخفيف والشديد.



لا يعد علاج الصداع النصفي الأيسر أمرًا خطيرًا فعادة ما يتلاشى خلال عدة ساعات، لكن في حال استمرار الصداع لفترات طويلة وبشدة فيمكن أن يكون مؤشرًا على أنك تعاني من مشكلات صحية .



ويحدث الصداع النصفي الأيسر في أحد جانبي الرأس، وخاصةً على الجانب الأيسر، وهو مرتبط بإتباع بعض العادات السيئة كتناول الكحول، وعدم تناول الطعام بشكل كافي، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم، او بسبب قلة النوم أو الأرق.



ويمكن علاج الصداع النصفي الأيسر عن طريق الابتعاد عن هذه السلوكيات قد يؤدي إلى التخلص من الصداع النصفي بشكل خاص، ومن الصداع بجميع أشكاله عمومًا.



وقد يساعدك التعرف على أسباب الصداع، في معرفة طرق علاج الصداع النصفي الأيسر، وتخفيف الآلام الناتجة عنه، وذلك بإتباع بعض العلاجات البسيطة والفعالة :

1- تطبيق كمادات باردة أو دافئة على الرأس و الرقبة لمدة 15 دقيقة، أو أخذ حمام دافئ

2- العمل على استرخاء العضلات، وممارسة اليوغا مثلًا يمكن أن يخفف الألم، كما يمكن استشارة مختصين العلاج الطبيعي عند وجود تشنج عضلي في العنق

الحصول على عدد ساعات من النوم الكافي

3- التدليك أو المساج للرقبة يمكن أن يخفف التوتر والألم.

4- تناول الطعام في حال انخفاض سكر الدم.

5- استخدام المسكنات

علاج الخلفي بالراس



علاج الصداع النصفي بشكل نهائي

ويعتمد علاج الصداع النصفي بشكل نهائي على أسبابه، وغالبا ما يقتصر الصداع النصفي على أحد جانبي الرأس، وغالبًا ما يصاحبه غثيان، وقيء، وحساسية مفرطة للضوء والصوت.



ويمكن علاج الصداع النصفي بشكل نهائي أن يكون خلاصا من الألم الشديد الذي يسببه، أو لأيام ويمكن أن تصل شدتها إلى التعارض مع ممارسة أنشطتك اليومية.



وتحدث أعراض تحذيرية قبل حدوث الصداع النصفي أو معه. يمكن أن تشتمل اضطرابات بصرية، مثل ومضات ضوئية، أو بُقع عمياء، أو اضطرابات أخرى، مثل الشعور بتنميل في أحد جانبي وجهك أو في الذراع أو الساق صعوبة في التحدث.



ويمكن علاج الصداع النصفي بشكل نهائي بإستخدام الأدوية والمخصصة في التخلص من جميع أنواع الصداع النصفي وتجعلها أقل ألما. قد يساعد الجمع بين الأدوية المناسبة، وطرق علاج المساعدة الذاتية، و تغييرات نمط الحياة.



ويهدف علاج الصداع النصفي بشكل نهائي إلى إيقاف الأعراض ومنع حدوث نوبات في المستقبل؛ حيث ان هناك العديد من الأدوية لعلاج الصداع النصفي، تنقسم الأدوية المستخدمة لمكافحة الصداع النصفي إلى فئتين رئيسيتين:



1- أدوية مسكنات الألم :

المعروفة أيضًا باسم العلاج الحاد أو المُجهض، وتؤخذ هذه الأنواع من العقاقير أثناء علاج الصداع النصفي بشكل نهائي، وهي مخصصة لإيقاف الأعراض.



2- الأدوية الوقائية :

وتؤخذ هذه الأنواع من الأدوية بانتظام، غالبًا يوميًّا، لتقليل شدة الصداع النصفي وتجنب عدم تكرار حدوثها.



علاج الصداع في ثواني

ويعتمد علاج الصداع في ثواني على أسبابه، وغالبا ما يقتصر الصداع على أحد جانبي الرأس، وغالبًا ما يصاحبه غثيان، وقيء، وحساسية مفرطة للضوء والصوت .



ويمكن علاج الصداع في ثواني أن يكون خلاصا من الألم الشديد الذي يسببه، والتي يمكن أن تصل شدتها إلى التعارض مع ممارسة أنشطتك اليومية.



وهناك العديد من طرق علاج الصداع في ثواني سواء بإستخدام العلاجات الطبية، أو بإتباع نمط العلاجات المنزلية، وعندما تبدأ أعراض الصداع حاول التوجه إلى غرفة هادئة مظلمة، اغلق عينيك واسترح أو خذ قيلولة.



ويمكن وضغ قطعة من القماشة باردة أو كمَّادات باردة ملفوفة في منشفة أو قطعة قماش على جبهتك أو على ظهر عنقك ان تكون فعالة في علاج الصداع في ثواني، وذلك مع اتباع بعض العادات الأخرى، وتشمل :

1- ممارسة رياضة الاسترخاء

2- النوم في الليل وتجنب النوم خلال فترات الظهيرة لأكثر من نصف ساعة

3- تناول الكثير من السوائل للحفاظ على رطوبة جسمكَ .

3- ممارسة التمارين الرياضية بإنتظام لكي تساعدك على التخلص من التوتر.

علاج الخلفي بالراس



علاج الصداع النصفي في المنزل

وقد تستيقظ يوميا وتجد انها بحاجة الى علاج الصداع النصفي في المنزل، ويأتي الصداع أحيانًا بشكل مفاجئ أو تدريجي، وتتراوح حدته بين الخفيف والشديد.

لا يعد علاج الصداع النصفي في المنزل أمرًا خطيرًا فعادة ما يتلاشى خلال عدة ساعات، لكن في حال استمرار الصداع لفترات طويلة وبشدة فيمكن أن يكون مؤشرًا على أنك تعاني من مشكلات صحية .

ويحدث الصداع النصفي في أحد جانبي الرأس، وخاصةً على الجانب الأيسر، وهو مرتبط باتباع بعض العادات السيئة كتناول الكحول، وعدم تناول الطعام بشكل كافي، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم، او بسبب قلة النوم أو الأرق.

ويمكن علاج الصداع النصفي في المنزل عن طريق الابتعاد عن هذه السلوكيات قد يؤدي إلى التخلص من الصداع النصفي بشكل خاص، ومن الصداع بجميع أشكاله عمومًا.

وقد يساعدك التعرف على أسباب الصداع، في معرفة طرق علاج الصداع النصفي في المنزل، وتخفيف الآلام الناتجة عنه، وذلك بإتباع بعض العلاجات البسيطة والفعالة :

1- تطبيق كمادات باردة أو دافئة على الرأس و الرقبة لمدة 15 دقيقة، أو أخذ حمام دافئ

2- العمل على استرخاء العضلات، وممارسة اليوغا مثلًا يمكن أن يخفف الألم، كما يمكن استشارة مختصين العلاج الطبيعي عند وجود تشنج عضلي في العنق

الحصول على عدد ساعات من النوم الكافي

3- التدليك أو المساج للرقبة يمكن أن يخفف التوتر والألم.

4- تناول الطعام في حال انخفاض سكر الدم.

5- استخدام المسكنات

علاج الخلفي بالراس



علاج الصداع النصفي بالأعشاب

وفي بعض الأحيان يمكن علاج الصداع النصفي بالأعشاب، وهي وسيلة امنة وسهلة للتخلص من الألم الناتج عن الصداع النصفي، بالإضافة إلى أنها مفيدة.



ويعتمد علاج الصداع النصفي بالأعشاب على معرفة السبب واستخدام الأعشاب المناسبة لكل حالة، وعلي سبيل المثال الصداع النصفي الناتج عن ارتفاع ضغط الدم يب استخدام الأعشاب التي تقوم بضبط معدل ضغط الدم.



وهناك طرق علاج الصداع النصفي بالأعشاب والمكملات الغذائية، يجب التنبيه قبل استخدام أية أعشاب أو مكملات غذائية بضرورة الرجوع إلى الطبيب، فقد يكون لها من آثار جانبية أو تفاعلات مع جرعات دوائية، ومن بين الأعشاب المستخدمة في علاج الصداع النصفي بالأعشاب، ما يلي:



1- الزنجبيل :

يستخدم الزنجبيل عادة في علاج الصداع النصفي وتخفيف الغثيان والاستفراغ المترافق مع الصداع، وقد وجد أن للزنجبيل قدرة على تخفيف الصداع مع وجود أعراض جانبية سلبية أقل من الآثار الناتجة من الأدوية.



2- نبات الارام (Butterbur) :

وقد يستخدم هذا النبات في حالات علاج الصداع النصفي بالاعشاب، لكن لا يجب استخدامها لفترات طويلة لعدم وجود دراسات كافية حول الأمان في حال استخدامها لمدة زمنية طويلة.



3- نبات أقحوان زهرة الذهب (Feverfew) :

ويعتبر نبات الأقحوان من افضل طرق علاج الصداع النصفي بالأعشاب؛ حيث وجد له أثر فعال في تخفيف الصداع النصفي الأيسر.

لا يجب أن تغني المعلومات الوارد ذكرها عن علاج الخلفي بالراس من استشارة الطبيب أو المختصين؛ حيث ان كل هذه المعلومات عبارة عن نتائج دراسات أو أبحاث علمية أو طبية من مواقع متخصصة .



**مصدر الخبر موقع : mayoclinic