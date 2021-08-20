بالطب البديل.. علاج الصداع النصفي بدون أدوية

غالبًا ما يصاحب الصداع النصفي حساسية شديدة للصوت والضوء ، مما يؤدي إلى ألم شديد في جانب واحد من الرأس. في حين أن الأدوية قد تساعد إلى حد ما ، يقترح خبراء الأيورفيدا واليوغا أنه يجب على المرء بدلاً من ذلك معالجة السبب الجذري للحصول على الراحة وعلاج النصفي.

وفقًا لممارس اليوجا Sarvesh Shashi ، يمكن للمرء ممارسة ثلاث وضعيات بسيطة لإدارة وتقليل شدة نوبات الصداع النصفي .

الوضع الأول

استلقى على ظهرك. ضع قدميك بشكل مسطح على الأرض على مسافة مريحة بعيدًا عن الوركين.

* ضع الذراعين بجانب القفص الصدري.

* عند الاستنشاق اضغط على ظهر كتفيك وقدميك. ارفع الوركين.

* إطالة عظم الذنب.

* ابق لمدة 5-15 نفس.

* حرر الوضع ببطء.

الوضع التاني

رفع القدم للاعلي حيث أن هذا الوضع يزيد من الدورة الدموية في المخ مما يساعد أثناء الصداع النصفي".

الاستلقاء على الأرض.

* حرك الوركين بالقرب من الحائط وشد الساقين على الحائط.

* حاول الاسترخاء في الوضعية.

* أغمض عينيك وتنفس بعمق.

* ابق في الوضع لمدة 20 دقيقة.

* ثني الركبتين وادفع جسمك بعيدًا عن الحائط عند الخروج من الوضع.

الوضع الثالث



* قفي بشكل مستقيم مع قدميك معًا. حافظ على العمود الفقري منتصبًا والكتفين مستقيمين.

* ثم حرك الساقين بعيدًا عن بعضهما البعض عند عرض الكتفين.

* حافظي على يديك على خصرك وحركي ببطء إلى جانب واحد ، وتتنفس بشكل طبيعي.

* عد إلى المركز.

* تحريف إلى الجانب الآخر.

* شغل المنصب في كل لفة لمدة 60 إلى 90 ثانية.

* قم بعمل 10 ممثلين من هذا الوضع.