بالطب البديل.. علاج الصداع النصفي بدون أدوية

غالبًا ما يصاحب الصداع النصفي حساسية شديدة للصوت والضوء ، مما يؤدي إلى ألم شديد في جانب واحد من الرأس. في حين أن الأدوية قد تساعد إلى حد ما ، يقترح خبراء الأيورفيدا واليوغا أنه يجب على المرء بدلاً من ذلك معالجة السبب الجذري للحصول على الراحة وعلاج النصفي.
وفقًا لممارس اليوجا Sarvesh Shashi ، يمكن للمرء ممارسة ثلاث وضعيات بسيطة لإدارة وتقليل شدة نوبات الصداع النصفي .
الوضع الأول
استلقى على ظهرك. ضع قدميك بشكل مسطح على الأرض على مسافة مريحة بعيدًا عن الوركين.
* ضع الذراعين بجانب القفص الصدري.
* عند الاستنشاق اضغط على ظهر كتفيك وقدميك. ارفع الوركين.
* إطالة عظم الذنب.
* ابق لمدة 5-15 نفس.
* حرر الوضع ببطء.
الوضع التاني
رفع القدم للاعلي حيث أن هذا الوضع يزيد من الدورة الدموية في المخ مما يساعد أثناء الصداع النصفي".
الاستلقاء على الأرض.
* حرك الوركين بالقرب من الحائط وشد الساقين على الحائط.
* حاول الاسترخاء في الوضعية.
* أغمض عينيك وتنفس بعمق.
* ابق في الوضع لمدة 20 دقيقة.
* ثني الركبتين وادفع جسمك بعيدًا عن الحائط عند الخروج من الوضع.
الوضع الثالث
* قفي بشكل مستقيم مع قدميك معًا. حافظ على العمود الفقري منتصبًا والكتفين مستقيمين.
* ثم حرك الساقين بعيدًا عن بعضهما البعض عند عرض الكتفين.
* حافظي على يديك على خصرك وحركي ببطء إلى جانب واحد ، وتتنفس بشكل طبيعي.
* عد إلى المركز.
* تحريف إلى الجانب الآخر.
* شغل المنصب في كل لفة لمدة 60 إلى 90 ثانية.
* قم بعمل 10 ممثلين من هذا الوضع.