أكلات الكوسة بدون لحم.. صواني وشوربة

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 03:30 م 9/19/2021 3:30:32 PM

تحتاج الكثير من الأمهات إلى تقديم الكوسة بشكل مختلف، وأحيانا تكون بدون لحم، ولذلك نقدم لكِ أكلات الكوسة بدون لحم.



يمكن أن تقدمي أكلات الكوسة بدون لحم بوضفات بسيطة وسهلة

1- عجة الكوسة

مقادير عجة كوسة

نصف كوب كينوا مسلوقة ملونة 300

جرام طماطم شيري

1 كوب أوراق ريحان

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

بيض

2 وربع كوب كوسة مبشورة ثلاثة أرباع

كوب حلوم مبشورة

ربع كوب بصل أخضر مفرومة

ثلث كوب أوراق ريحان مفرومة



طريقة تحضير عجة الكوسة

* يشوح البصل الأخضر في زيت الزيتون مع الكوسة والريحان والملح والفلفل الأسود.

* تضاف الكينوا والطماطم المشوية في الفرن.

* يوضع الخليط في بايركس.

* يضاف خليط البيض والجبنة لخليط الكينوا في البايركس.

* توضع في الفرن حتى تمام النضج.

كوسة محشية بالجبن

مقادير كوسة محشية جبنا

كوسة

لحم مفروم

جبن بطعم القشطة

مشروم

بصل

ثوم

لبن

جوزة الطيب

بهارات

زعتر طازج

بصل أخضر

مرقة زيت

ملح

فلفل



طريقة تحضير كوسة محشية جبن

* اقسمي الكوسة بالطول وجوفيها ثم اسلقيها في ماء مع 2 مكعب مرقة.

* أضيفي الجبن ومشروم مفروم وجوزة الطيب وبهارات وملح وفلفل.

* أضيفي زعتر طازجا مفروما ثم أضيفي الجبن ثم رصي الكوسة في صينية فرن واحشيها بالحشو المعد سابقا.

* صبي عليها قليلا من اللبن وأدخليها فرنا ساخنا حتى يحمر وجهها ثم قدميها.

كوسة باللبن

مقادير كوسة باللبن

1 كيلو كوسة صغيرة مقورة

1 كوب زبادي

ربع كوب نشا

ملح

ثوم مفروم

زيت

زبدة

ماء

نصف كوب صنوبر

1 ملعقة كبيرة نعناع ناشف

نعناع فريش

1 كوب بصل مفروم

ربع كيلو لحم مفروم

فلفل

قرفة

حبهان

لورا

مستكة



طريقة تحضير كوسة باللبن

* ضعى اللحمة مع بصل واللورى مع ملح وفلفل وزبدة وزيت.

* أضيفى الحبهان والمستكة والقرفة وتقلب جيدا حتى يتغير لونها.

* فى طاسة أخرى ضعى الثوم والزبدة والنعناع والصنوبر وتقلب لمدة 3 دقائق.

* احشى الكوسة باللحمة العصاج ثم تحمر فى زبدة من كل الجهات.

* ضعى الزبادى مع النشا المذاب مع نعناع ناشف واتركيه على نار منخفضة.

* ضعى الكوسة فى صوص الزبادى وتترك لتغلى لمدة 10 إلى 15 دقيقة ثم تقدم مع الصنوبر بالنعناع بالهنا.

3- شوربة كوسة

مقادير شوربة كوسة

كوسة مبشورة

ملح

فلفل أسود

نعناع فريش

نعناع طازج

مرقة كريمة

زبدة



طريقة تحضير شوربة كوسة

* شوحي الزبدة مع ملح وفلفل.

* أضيفى إليها الكوسة المبشورة والنعناع الناشف.

* أضيفى المرقة واتركيها حتى تغلى وتنضج تماما.

* أضيفى الكريمة واتركيها تغلى مرة أخرى مع إضافة النعناع الفريش وتقدم ساخنة بالهنا.