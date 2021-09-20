فاروق جعفر يكشف سبب تعطل التجديد مع أشرف بن شرقي

أكد فاروق جعفر المستشار الفني لنادي الزمالك ، أن شروط أشرف بن شرقي لتجديد تعاقده مع الزمالك عقبة كبيرة .



وفي وقت سابق كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك تفاصيل جديدة فى ملف تجديد عقد المغربى أشرف بن شرقى مع الفريق .

وقال حسين لبيب فى حواره مع أحمد حسام ميدو فى برنامجه أوضة اللبس أن اللجنة اتفقت مع أشرف بن شرقى على التجديدة لمدة 3 مواسم ولكن العائق الوحيد هو الشرط الجزائى الذى طلب بن شرقى وجوده فى عقده الجديد مع الفريق .

وقال حسين لبيب أن الشرط لجزائى الذى يرغب بن شرقى وضعه فى عقده يمكنه من فسخ تعاقده مع الزمالك فى أى وقت بمبالغ قليلة للغاية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض التدريبات اليوم الإثنين على فترتين صباحية ومسائية خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب.

ويخوض الفريق تدريبه الصباحي في التاسعة والنصف صباح اليوم بملعب فندق الإقامة، على أن يخوض تدريبه المسائي في السادسة والنصف مساءً على الملعب الفرعي باستاد برج العرب.

وكان الزمالك قد خاض تدريبه صباح يوم الأحد على ملعب النادي تحت إشراف كارتيرون، قبل أن يتوجه إلى الإسكندرية لبدء معسكره المغلق.

واصطحب المدير الفني للفريق جميع اللاعبين المقيدين بقائمة الفريق للمعسكر، بالإضافة إلى مجموعة الناشئين الذين تم تصعيدهم لصفوف الفريق في الفترة الماضية.