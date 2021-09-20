توافد أبطال عروستي على العرض الخاص للفيلم.. صور

توافد أبطال فيلم عروستي على العرض الخاص المقام اليوم في إحدى السينمات بمنطقة السادس من أكتوبر.

حرص على التواجد كل من مروان يونس وزوجته، وندى أكرم، ومؤلف العمل مصطفى البربري وغيرهم.

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “عروستي” البرومو الرسمي الخاص بالعمل تمهيداً لعرضه في السينمات يوم 22 من الشهر الجاري.

أبطال فيلم عروستي

فيلم "عروستي" بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض، كل من صابرين، محمود البزاوي، وزينب غريب، ومروان يونس، من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير وتدور قصة الفيلم في إطار رومانسي.

وكانت جميلة عوض، قد أوضحت أنها كانت تحب كواليس فيلم "عروستى "، مشيرة إلى أنه فيلم لايت كوميدى يحتوى على أماكن جميلة و الوان مبهجة.

وعقبت جميلة عوض أنه يوجد بعض الأعمال المعروضة عليها للموسم الرمضاني القادم 2022، ولكنها لم تتخذ القرار بعد بشأن تلك الأعمال الدرامية.

بينما نشر الفنان أحمد حاتم التريلر الرسمي لفيلمه القادم عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام وعلق قائلاً:"يعني أنا اتلعب معايا عروستي؟".