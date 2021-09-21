سعر ومواصفات دودج رام 1500 موديل 2021 في عمان|صور

تعد سيارات البيك اب و الشاحنات من أقوي الطرازات منافسة في أسواق السيارات العربية، خاصةً السوق العماني، حيث جاءت التحفة الأمريكية دودج رام 1500 موديل 2021 ضمن قائمة أشهر شاحنات البيك أب على الإطلاق، لما تقدمه من أداء جبار على الطرق الصحراوية والجبلية.

أداء المحركات

تتمتع السيارة دودج رام 1500 موديل 2021 بنوعين من المحركات، الأول محرك V6 بسعة 3.6 لتر، يسطتيع أن ينتج قوة 305 حصان، و365 نيوتن.متر من عزم الدوران، ومحرك V8 بسعة 5.7 لتر، يولد قوة قدرها 395 حصان، و556 نيوتن.متر من عزم الدوران، وتتصل هذه المحركات بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات تنقل القوة إلى العجلات الأربع.

الرفاهية الداخلية

زودت سيارة دودج رام بشاشة عرض داخل لوحة العدادات بقياس 3.5 بوصة، وشاشة وسطية بقياس 8.4 بوصة، مع نظام صوتي من 6 سماعات وبثلاث مداخل USB، ومشغل أقراص CD، وكاميرا للرؤية الخلفية مع حساسات ركن أمامية وخلفية.

تجهيزات الأمن والسلامة

دعمت سيارة دودج رام 1500 موديل 2021 بحزمة من عوامل الأمن والسلامة، فزودت بـ6 وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب الأمامي، نظام التحكم الإلكتروني بالثبات، نظام منع انغلاق المكابح، نظام منع السرقة، نظام مراقبة ضغط الهواء في العجلات، نظام الكبح المساعد، نظام المساعدة على صعود المنحدرات.

التصميمات الخارجية

واحتوت السيارة على مرايات جانبية ومخارج العادم، وحظيت بأضواء LED أمامية وخلفية، وأضواء ضباب LED أمامية أيضا، ومن الداخل زودت هذه الفئة بمقاعد حاضنة من القماش الأسود بحياكة حمراء، وحساسات مطر لمساحات الزجاج الأمامي، وخاصية فتح باب صندوق الأمتعة الخلفي عن بعد، بالإضافة إلى نظام مراقبة البقعة العمياء، ونظام كشف السيارات أثناء الرجوع إلى الخلف.

أسعار دودج رام 1500 موديل 2021 في عمان:

الفئة الأولى Classic ST Regular Cab بسعر 10000 ريال عماني.

الفئة الثانية Classic ST Crew بسعر 11900 ريال عماني.

الفئة الثالثة Big Horn Regular بسعر 12900 ريال عماني.

الفئة الرابعة Sport Regular بسعر 14500 ريال عماني.

الفئة الخامسة Laramie Double بسعر 18900 ريال عماني.

الفئة السادسة Grand Laramie بسعر 20000 ريال عماني.