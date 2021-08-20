تبدأ من 121 ألف ريال .. أسعار ومواصفات دودج تشارجر 2021 بالسعودية 

تشتهر شركة دودج الامريكية بتقديم العديد من الطرازات القوية و المتنوعة، سواء كانت ضمن فئة البيك اب، أو عائلة تشارجر الشهيرة، و التي تقدم داخل السوق السعودي عبر باقة من التجهيزات الفنية، إلى جانب حزمة من مواصفات الامن و السلامة و الرفاهية أيضا.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أسعار ومواصفات دودج تشارجر موديل 2021 داخل السوق السعودي.

زودت السيارة دودج تشارجر موديل 2021 بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 3600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 292 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 353 نيوتن/متر، بالإضافة إلى محرك اخر بسعة 5700 سي سي ثماني الاسطوانات، قادر على انتاج 370 حصان، مع 536 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى لـ 250 كيلومتر في الساعة.

كما دعمت السيارة بنسخة اخرى سداسية الاسطوانات تعتمد على منظومة الدفع الخلفي، بقوة 300 حصان، و 358 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع قدرات اخرى تتعلق بمحرك ثماني الاسطوانات سعة 485 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 637 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 281 كم/ساعة.

إلى جانب فئة عالية التجهيز بمحرك 8 سليندر و بسعة 6200 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 707 حصان، و 881 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 328 كيلومتر في الساعة، و بهذه الإمكانيات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تقدر بـ 3.6 ثانية فقط.

أسعار دودج تشارجر موديل 2021 في السوق السعودي

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل SXT BASE 2021 محرك 3600 CC بسعر 121,275 ريال.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GT 2021 محرك 3600 CC بسعر 146,685 ريال.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل SXT PLUS 2021 محرك 3600 CC بسعر 152,460 ريال.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل R/T 2021 محرك 5700 CC بسعر 158,235 ريال.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل SXT PREMIUM 2021 محرك 3600 CC بسعر 173,250 ريال.

الفئة السادسة أوتوماتيك موديل R/T PREMIUM 2021 محرك 5700 CC بسعر 181,335 ريال.

الفئة السابعة أوتوماتيك موديل R/T SCATPACK 2021 محرك 6400 CC بسعر 209 الف ريال.

الفئة الثامنة أوتوماتيك موديل SRT HELLCAT 2021 محرك 6200 CC بسعر 286 الف ريال.