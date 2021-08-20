عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 121 ألف ريال .. أسعار ومواصفات دودج تشارجر 2021 بالسعودية 

تبدأ من 121 الف ريال
تبدأ من 121 الف ريال .. أسعار ومواصفات دودج تشارجر 2021

تشتهر شركة دودج الامريكية بتقديم العديد من الطرازات القوية و المتنوعة، سواء كانت ضمن فئة البيك اب، أو عائلة تشارجر الشهيرة، و التي تقدم داخل السوق السعودي عبر باقة من التجهيزات الفنية، إلى جانب حزمة من مواصفات الامن و السلامة و الرفاهية أيضا.

txt

سعر و مواصفات دودج دورانجو 2021 في الإمارات | صور

txt

تنافسات قوية .. دودج تشارجر هيلكات VS بي إم دبليو  M5 CS .. فيديو

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أسعار ومواصفات دودج تشارجر موديل 2021 داخل السوق السعودي. 

زودت السيارة دودج تشارجر موديل 2021 بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 3600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 292 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 353 نيوتن/متر، بالإضافة إلى محرك اخر بسعة 5700 سي سي ثماني الاسطوانات، قادر على انتاج 370 حصان، مع 536 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى لـ 250 كيلومتر في الساعة.

كما دعمت السيارة بنسخة اخرى سداسية الاسطوانات تعتمد على منظومة الدفع الخلفي، بقوة 300 حصان، و 358 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع قدرات اخرى تتعلق بمحرك ثماني الاسطوانات سعة 485 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 637 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 281 كم/ساعة.

إلى جانب فئة عالية التجهيز بمحرك 8 سليندر و بسعة 6200 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 707 حصان، و 881 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 328 كيلومتر في الساعة، و بهذه الإمكانيات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تقدر بـ 3.6 ثانية فقط.

أسعار دودج تشارجر موديل 2021 في السوق السعودي 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل SXT BASE 2021 محرك     3600 CC بسعر 121,275 ريال.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GT 2021 محرك 3600  CC بسعر 146,685 ريال.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل SXT PLUS 2021 محرك 3600 CC بسعر 152,460 ريال.

 

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل R/T 2021 محرك 5700 CC بسعر 158,235 ريال.

 

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل SXT PREMIUM 2021  محرك 3600 CC بسعر 173,250 ريال.

 

الفئة السادسة أوتوماتيك موديل R/T PREMIUM 2021 محرك 5700 CC بسعر  181,335 ريال.

 

الفئة السابعة أوتوماتيك موديل R/T SCATPACK 2021   محرك 6400 CC بسعر 209 الف ريال.

 

الفئة الثامنة أوتوماتيك موديل SRT HELLCAT 2021 محرك 6200 CC بسعر 286 الف ريال.

دودج تشارجر دودج تشارجر موديل 2021 دودج تشارجر موديل 2021 اسعار ومواصفات دودج تشارجر موديل 2021

ترشيحاتنا

الصحة تعلن خطة تطعيم قطاع التعليم بلقاح فيروس كورونا

شوبير يوجه رجاء خاصا لـ مسؤولي اتحاد الكرة بشأن أحمد ياسر ريان

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري والقنوات الناقلة

أسامة نعمان يتحدث لصدى البلد عن رؤية نادي سموحة والتدعيمات الرياضية بقيادة فرج عامر

80 مليون جرعة "فاكسيرا - سينوفاك" من التصنيع لتوفيره بمراكز تلقي اللقاح

الحبس والغرامة.. عقوبة إفشاء بيانات العملاء بقانون التمويل الاستهلاكى الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليونًا و650 ألف جنيه.. تفاصيل

"زمن قلة الأدب انتهى".. لقاء الخميسي تخرج عن صمتها بسبب عبد المنصف

بلهاء وسذج ..هجوم عنيف من مدحت شلبي على جماهير الأهلي

أخبار الرياضة.. تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا.. حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليوناً و650 ألف جنيه.. موقف زياش من البقاء فى تشيلي ونتائج كوبا ليبرتادوريس

بعد فوز البنك الأهلي بخماسية والإنتاج بثلاثية .. ترتيب الدوري المصري

أحمد كريمة: زواج البارت تايم ليس زواج متعة ولا أستطيع تحريمه

قرار عاجل من الحكومة خلال ساعات بشأن كورونا .. فيديو

أبرزها الإيجار المنتهى بالتملك.. 4 حالات استثنائية لـ التصرف فى العقارات | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

عودة وائل الإبراشي ومرض توفيق عكاشة .. آخر تطورات نجوم الشاشة

10% زيادة في الإصابات.. هل بدأت الموجة الرابعة لكورونا في مصر؟

جمهور المحافظات ينشد برفقة ياسين التهامي على مسرح محكى القلعة.. صور

فيديو

بسبب دبلة الزواج.. مفيد فوزي يستفز تامر أمين على الهواء.. فيديو

فظائع وجرائم ضد الإنسانية.. كشف حساب آبي أحمد في إقليم تيجراي

فيديوجراف.. تطورات حالة وائل الإبراشي وعودته إلى الشاشة

لماذا تنازل أشرف غني عن السلطة؟ الرئيس الأفغاني الهارب يخرج عن صمته

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

رمضان البيه يكتب: نسب لا يرقى إليه نسب

د.رامي عادل يكتب: الجميع ناجح فى الثانوية العامة

خالد الشناوي يكتب: كم هالني شبح الظلام وراعني صمت القبور

إسراء حامد تكتب: ليست مفتاح الجنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ