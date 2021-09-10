ستيلانس تكشف عن الدودج GAC GS5 الـSUV الجديدة

نشرت شركة ستيلانتس فرع المكسيك أربع صور لسيارة دودج SUV رياضية متعددة الاستخدامات بغطاء مموه وإضاءة خافتة باللون الأحمر في إشارة واضحة لتشويق عملائها عن إصدار جديد، لكن أوضحت الصور أنها الموديل الجديد من الـدودج GAC GS5.

وفقًا لموقع "موتور 1"، المتخصص في السيارات، الدودج GAC GS5 سبق أن طرحت في الصين ولكن في الإصدار الجديد يبدو أنها ببعض الاختلافات في التصميم، يلعب التمويه الذي يغطي السيارة بأكملها دورًا كبيرا في تغيير ملامح الدودج التمويه، فيبدو الشبكة الأمامية أصغر بكثير مما نراه في GS5 التقليدية ومن المحتمل أن تكون خدعة من ستيلانتس، مقصودة.

بإلقاء نظرة سريعة على معالم الدودج تبدو الشبكة الأمامية الشبه منحرفة شبيهة جدًا بالسيارة دودج جيرني Journey التي توقف إنتاجها. تشتركا دودج و GS5 الجديدتان في نفس شكل المظهر الجانبي ونفس شكل مصابيح الإضاءة الأمامية والخلفية. ومن المتوقع أن تحل دودج محل شارة GAC بعلامتها التجارية الخاصة.

تتكتم دودج على موعد كشف النقاب عن دودج GAC الجديدة ولم تعلن أيه تفاصيل، لكن من المعروف حتى الآن أن دودج GAC GS5 في بعض دول أمريكا اللاتينية، ويأتي بشاحن توربيني رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر ينتج 150 حصانًا وعزم دوران يبلغ 173 رطلاً يقترن بصندوق تروس أوتوماتيكي مزود بست سرعات، والذي أصبح أقل شيوعًا في المركبات الأكبر حجمًا. وتوقع موقع "موتور 1" أن تدخل دودج الجديدة في منافسة شرسة مع كيا سبورتاج، وأتيكا ذات الـ3 مقاعد، وعروض تنافسية أخرى من نفس فئتها.

الجدير بالذكر أن إضافة سيارة دفع رباعي جديدة في المكسيك على سد فجوة تسويقية في مجموعتها حيث لا تقدم الشركة سوى سيارة دودج دورانجو من فئة الـSUV هناك، وأسعارها غير مناسبة وليست تنافسية بالقدر الكافي حيث تبدأ بأكثر من 44 ألف دولار أمريكي بأسعار الصرف الحالية وبالتالي تون سيارات الدفع الرباعي المقدمة من الشركات المنافسة أكثر إغراءً للمشتري، بالإضافة أن دودج في الولايات المتحدة الأمريكية تفتقر في تشكيلتها المقدمة سيارات الكروس أوفر وتعمل حاليا الشركة على تفادي هذه الإشكالية من خلال تطوير كروس أوفر جديدة تتشارك في بعض الأساسيات التقنية والشكلية مع الألفا روميو تونال المقرر إطلاقها في الأشهر القليلة القادمة.

وعلى الأرجح ستأتي دودج الجديدة في أسفل الهرم التسعيري للتشكيلة المكسيكية وهو أمر مقصود من الشركة، من المحتمل أن يتم وضع دودج الجديدة أسفلها في تشكيلة الشركة المكسيكية.