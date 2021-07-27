شاهد. أسعار الوحش الأمريكي دودج تشارجر موديل 2021 في السعودية

استطاعت السيارات الامريكية ان تثبت جدارتها داخل الأسواق السعودية، من حيث المحركات القوية التي تتمتع بالشد و السحب القوى، كما تعد الأيقونة الشهيرة دودج " تشارجر " موديل 2021 واحدة من أقوى السيارات السريعة بالعالم.

حملت السيارة دودج تشارجر موديل 2021 أربع محركات مختلفة، أولهما 6 سلندر سعة 3600 سي سي بقوة 292 حصان و 360 نيوتن. متر من عزم الدوران، و الثاني بثماني سلندرات سعة 5700 سي سي بقوة 370 حصان و 490 نيوتن. متر من عزم الدوران، أما الثالث سعة 6400 سي سي بقوة بقوة 485 حصان و 630 نيوتن. متر من عزم الدوران.

والأخير يأتي 8 سلندر سوبر تشارجر سعة 6200 سي سي بقوة 797 حصان و 830 نيوتن. متر من عزم الدوران، يأتي نظام الدفع خلفي قياسي ومتوفر بالدفع الرباعي (AWD) مع ناقل حركة ثماني سرعات أوتوماتيكي الأداء.

كماليات دودج تشارجر موديل 2021

تضمنت سيارة دودج عديد من التجهيزات، منها المعلومات والترفيه القياسية شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، و6 مكبرات صوت راديو ستالايت، أربعة مخارج USB وبلوتوث و أند رويد أوتو و أبل كاربلاي.

ومتوفرة بشاشة تعمل باللمس مقاس 8.4 بوصة ، ونظام صوت Alpine بستة مع تسعة مكبرات صوت ، ونظام صوت Harman Kardon مع 19 مكبر صوت ، وراديو HD ، ونقطة اتصال Wi-Fi ، ونظام ملاحة، وبها فتحة سقف، ونظام تحكم ألي بالمناخ ثنائي المنطقة.

جهزت دودج تشارجر موديل 2021 أنظمة الأمان القياسية، أبرزها كاميرا الرؤية الخلفية ، أجهزة استشعار وقوف السيارات الخلفية ، نظام تثبيت السرعة التكيفي ، مراقبة النقطة العمياء ، تنبيه حركة المرور الخلفية ، تحذير الاصطدام الأمامي ، الكبح التلقائي في حالات الطوارئ ، تحذير مغادرة حارة السير ، الحفاظ على حارة السير ، مصابيح أمامية أوتوماتيكية.

أسعار دودج تشارجر موديل 2021 في السعودية:

الفئة الأولى SXT BASE بسعر 121 ألف ريال.

الفئة الثانية GT بسعر 146 ألف ريال.

الفئة الثالثة SXT PLUS بسعر 152 ألف ريال.

الفئة الرابعة R/T بسعر 158 ألف ريال.

الفئة الخامسة SXT PREMIUM بسعر 173 ألف ريال.

الفئة السادسة R/T PREMIUM بسعر 181 ألف ريال.

الفئة السابعة R/T SCATPACK بسعر 209 ألف ريال.

الفئة الثامنة SRT HELLCAT بسعر 286 ألف ريال.