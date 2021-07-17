سعر شيفروليه كروز فى سوق المستعمل

تحظى علامة شيفروليه الكورية الجنوبية بمكانة كبيرة داخل السوق المصري، بعدما أثبتت جدارتها وقوتها، بفضل أسعارها المناسبة للمستهلكين، واعتمادية طرازاتها من حيث التجهيزات والمواصفات، إلى جانب تنافس السيارة داخل سوق المستعمل نسبة إلى عده مقاومات ومن بين هذه الطرازات الأيقونة شيفروليه " كروز " موديل 2015.

الأداء الفني لسيارة شيفروليه كروز 2015

تحتوي السيارة شيفروليه كروز موديل 2015 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 115 حصان، و 186 نيوتن/متر من عزم الدوران، وتتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

مواصفات الأمن و السلامة لسيارة شيفروليه كروز 2015

و دعمت السيارة بالعديد من وسائل الأمن و السلامة و التي تشمل، فرامل ABS، و EBD، و فرامل يد، و برنامج التوازن الإلكتروني ESP، و مرايات جانبية كهربائية، مع مستشعرات ركن خلفية، و مثبت سرعة، مع وسائد الحماية الهوائية AIRBAGS.

التجهيزات الداخلية لسيارة شيفروليه كروز 2015

و تضم عجلة قيادة متعددة الوظائف، و شاشة ملونة لعرض الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى نظام صوتي و ترفيهي، و مكيف هواء أوتوماتيكي، و قفل مركزي، و زجاج كهربائي، مع مصابيح أمامية بتقنية LED.

التجهيزات الخارجية لسيارة شيفروليه كروز 2015

وترتكز السيارة شيفروليه كروز على عجلات رياضية تبلغ 16 بوصة، إشارات جانية بالمرايات، و فوانيس أمامية بتقنية LED، فوانيس ضباب امامية بارزة، ومستشعرات خلفية لاصطفاف السيارة، و يبلغ الطول الكلي لشيفروليه كروز 4.641 متر وعرضها 1.797 متر وارتفاعها 1.477 متر ويبلغ طول قاعدة العجلات 2.685 متر ووزن السيارة الكلي 1338 كجم وتصل سعة حقيبة التخزين الخلفية إلى 400 لتر وسعة خزان الوقود 60 لتر.

تتراوح أسعار شيفروليه كروز موديل 2015 في السوق المصري المستعمل من 150 ألف جنيه الى 180 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.