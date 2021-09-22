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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب أياكس يرد على أنباء خلافة كومان في برشلونة

صدى البلد

أنهى المدرب الهولندي، إريك تين هاج، المدير الفني لـ"أياكس"، الشائعات التي ربطته بخلافة مواطنه رونالد كومان في تدريب برشلونة.

 

وارتبط اسم "هاج" وغيره من المدربين، مثل تشافي هيرنانديز، وأندريا بيرلو، وأنطونيو كونتي، وروبرتو مارتينيز، بخلافة كومان في تدريب برشلونة، عقب التعادل مع غرناطة بهدف لمثله، في الجولة الخامسة لـ"الليجا".

 

وقال “هاج” قبل مباراة فريقه أمام فورتانا سيتادر بالدوري الهولندي، ردًا على ترشيحه لخلافة كومان، في تصريحات لشبكة "ESPN": "ما علاقتي بكل ذلك؟، أنا مشغول مع أياكس، هذه الشائعات ممتعة بالنسبة لك، ولكن ليس بالنسبة لي".

 

ويعتبر “هاج” من المدربين الذي فرضوا اسمهم في أوروبا على مدار المواسم الثلاثة الماضية، خصوصًا عام 2019، عندما قاد أياكس لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

وخسر برشلونة على ملعبه أمام بايرن ميونخ، بثلاثية نظيفة، في افتتاح مشوار دوري الأبطال، قبل أن يتعادل على ملعبه أيضًا أمام غرناطة بهدف لمثله.

كومان المدرب الهولندي إريك تين هاج رونالد كومان المدير الفني لأياكس تشافي هيرنانديز تدريب برشلونة برشلونة

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