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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالكاجوال .. شاهد أحدث ظهور ل مصطفي شعبان

صدى البلد

نشر الفنان مصطفي شعبان صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر قصته علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهر مصطفي شعبان ، في الصورة بإطلالة كاجوال مما نال اعجاب متابعيه.

 

من جانب آخر، تعاقدت شركة المتحدة مع المنتج كامل أبو علي لتقديم أعمال فنية من بطولة الفنان مصطفى شعبان، ومن المفترض العمل عليها خلال الفترة المقبلة.


وكان الفنان مصطفى شعبان ، تمكن من تحقيق ما يزيد على 11 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب من خلال أغنية مسلسله “ملوك الجدعنة "، التي تحمل اسم “إحنا دولة ” .


وكشف مصطفى شعبان ، خلال إحدى الحلقات التليفزيونية أنه كان قلقاً فى البداية من فكرة الغناء، إلا أن الأمر تغير بعد الانتهاء من تسجيل وتصوير الأغنية.


مسلسل "ملوك الجدعنة" مع  عمرو سعد وياسمين رئيس وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف عبير سليمان ومن إخراج أحمد خالد موسى.

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