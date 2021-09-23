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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام البدري: أنا مش محسوب على عمرو الجنايني.. ولا يوجد مشاكل مع محمد صلاح

حسام البدري
حسام البدري

 

كشف حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر عن موقفه من إقالته من منصب المدير الفني لمنتخب مصر، بعد التعادل مع الجابون ضمن مباريات الجولة الثانية بهدف لكل منهما، بينما فاز المباراة الأولى على أنجولا بهدف دون رد.


وأضاف البدري: لا يوجد أي مشاكل مع محمد صلاح، تواصلت معه مؤخراً بعد هدفه الأخير، صلاح لم يتدخل في اختيارات قائمة المنتخب، لو علاقتي ليست جيدة بصلاح فكيف قمت بمنحه "شارة القيادة" باقتناع تام من جميع اللاعبين الكبار.

 

وصرح البدري أن، في مراحل من الصعب أن يتم تحليل كل المواقف والأوقات الصعبة التي تواجهها، يجب أن تكون حريص على عدم استناد اللاعبين على مبررات الإرهاق واللعب لموسمين بشكل متتالي، لكن في النهاية الأهداف تحققت، تأهلنا لأمم أفريقيا، قلت سنتأهل في الصدارة وهذا ما حدث.

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وأكمل: كان لدي أحلام كثيرة من أجل جماهير الكرة المصرية،ولكني ظلمت بقرار اقالتي من اتحاد الكرة، في مصر يعشقون كرة القدم خاصة عندما يتعلق الأمر بحلم التواجد في كأس العالم، هذا كل ما كنت أفكر فيه، كنت أحلم بأن يتواجد المنتخب في مونديال 2022 والجماهير تتابع المنتخب.

واشار البدري إلى أنه، غير محسوب على عمرو الجنايني كما يدعي البعض ولكن علاقتي جيدة بالجميع ولا يوجد مشكلات بيني وبين أي فرد من اللجان التي كلفت برئاسة اتحاد الكرة.

الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن تعيين المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لقيادة المنتخب الأول خلال تصفيات كأس العالم 2022 بعد إقالة حسام البدري.
 

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