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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف موقف محمد الشناوي تجاه لاعبي الأهلي عقب خسارة السوبر المصري

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير رد فعل محمد الشناوي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب توقيع عقوبة مالية قدرها 300 ألف جنيه من كل لاعب عقب خسارة السوبر المصري .

وقال شوبير، في تصريحات عبر برنامجه على قناة أون  :كان هناك غضب عارم بين جميع لاعبي النادي الأهلي، بسبب العقوبات التي تم توقيعها عليهم حيث يرون العقوبة التي تم توقيعها عليهم قاسية".

واضاف: “الاهلي رد على اللاعبين،  بحصلوهم على رواتب كبيرة في موعدها، وطبيعي أن تكون هناك عقوبات، خاصة أن هذه البطولة الثانية التي يخسرها الفريق".

وتابع:"محمد الشناوي، قائد الأهلي، اجتمع مع اللاعبين الكبار، وليد سليمان وعمرو السولية ورامي ربيعة، وتم تهدئة الأجواء وتقبلوا العقوبة في النهاية، ووعودا بالفوز بالبطولات المقبلة، بداية من بطولة كأس مصر".

وقال  الأهلي في بيان رسمي  صدر ليلة خسارة السوبر المصري:" انطلاقا من ثوابت النادي، وفي ظل الدعم الكبير الذي يتم توفيره لمنظومة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره، قرر الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة والمشرف على قطاع كرة القدم، خصم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول، وخصم مثلها من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفني، وبنسب من بقية أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقا لرواتبهم. وذلك بعد أداء الفريق في مباراة السوبر مساء اليوم، الذي لم يكن يتناسب على الإطلاق مع القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء اللاعبون وجهازهم الفني والإداري والطبي".

كما قرر اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى في ذات الاتجاه، لحين عودة كل عنصر لتقديم المردود الذي يستحقه النادي وجماهيره.

الإعلامي أحمد شوبير محمد الشناوي السوبر المصري وليد سليمان عمرو السولية

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