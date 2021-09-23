تقارير تكشف موقف جالاتا سراي من شراء مصطفى محمد من نادي الزمالك

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن موقف نادي جالاتا سراي التركي، من تفعيل بند الشراء في عقد لاعبه مصطفى محمد.

وذكرت صحيفة “ Fanatic” التركية أن مصطفى محمد أصبح بائسًا ومخيب للآمال في نادي جالاتا سراي، بعد استمرار غيابه عن التسجيل مع فريقه جالاتا سراي.

وأشارت الصحيفة أنه بأداء مصطفى محمد الحالي، فأن تفعيل نادي جالاتا سراي لعقد شراء اللاعب من الزمالك يبدو أمرًا صعبًا.

ولعب مصطفى محمد مع جالاتا سراي 12 مباراة حتى الآن في الموسم الجديد، دون أن يسجل أي هدف، كما أنه لم يسجل أي هدف مع الفريق منذ شهر مايو الماضي.

وانتقل مصطفى محمد في شهر يناير الماضي لفريق جالاتا سراي التركي قادمًا من نادي الزمالك لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة مقابل 2 مليون دولار، مع إمكانية الشراء بصفة نهائية مقابل 4 مليون دولار.