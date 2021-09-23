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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمل صالح تقدم برنامج "+18" على صدى البلد 2

أمل صالح
أمل صالح

تعود الإعلامية أمل صالح إلى الشاشة ببرنامج حواري جديد على  قناة "صدى البلد٢" ، بعنوان "+18".

وتدور فكرة البرنامج في إطار برنامج حواري شبابي يهتم برأي الشباب في الوطن العربي حول القضايا الاجتماعية المشتركة في كل المجتمعات العربية، ومناقشتها من وجهة نظر الشباب بشكل صحي وواعٍ يحترم عقل الشباب والشارع العربي.

مشوار أمل صالح 

يذكر أن الإعلامية أمل صالح درست علم النفس وفي أول سنة لها في الجامعة قررت العمل بالصحافة بجانب دراستها فكانت بدايتها كمراسلة تُغطي أخبار الحروب وسافرت إلى سوريا وليبيا وغزة قبل أن تترك صحافة الحروب وتتجه للإعلام الرياضي وعملت في قناة On sport وDMC sport مذيعة رياضية.

عقب تخرج أمل في الجامعة كانت ترغب في استكمال عملها في الصحافة لكن عائلتها لم تسمح لها بذلك لدرجة جعلت والدتها تقطع عنها المصروف لكي تتراجع عن قرارها.

لكن أمل لم تستسلم وكانت تعود من مقر عملها في المهندسين إلى منزلها بإمبابة مشيًا على الأقدام لعدم توفر أموال من أجل حصولها على وسيلة مواصلات.

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بداية من عام 2009 اتجهت أمل للعمل الصحفي الخاص بمناطق الحروب فكانت تذهب إلى غزة وليبيا وسوريا وغيرها من الدول التي توجد بها منازعات عنيفة.

وكانت أمل تخفي وجهة سفرها عن عائلتها حتى لا ينتابهم القلق عليها خاصة مع استمرار رفضهم لعملها في الصحافة.

كان الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل سببًا في اختيار أمل لهذا النوع من الصحافة لأنه كان يقول إن أفضل خبرة يمكن أن يحصل عليها الصحفي تكون أثناء تواجده في الميدان الحربي لتغطية الأحداث لذلك تولى هيكل تغطية حرب أكتوبر 1973 والعديد من الحروب العالمية.

قررت أمل الانسحاب من ساحات الحرب بعد العمل داخلها لسنوات عديدة وانتقلت إلى ملاعب كرة القدم حيث عملت كمذيعة رياضية في العديد من القنوات أهمها قناة أون سبورت.

أمل صالح المذيعة أمل صالح أخبار أمل صالح برنامج قناة صدى البلد برنامج 18

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