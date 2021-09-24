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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

راندا البحيري تنشر صورا من تدريبها على الـ"كيك بوكس"

صدى البلد

شاركت الفنانة راندا البحيري، جمهورها صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


وظهرت راندا البحيري وهي تمارس رياضة  ال كيك بوكس من احدي الصالات الرياضية ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

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و كانت قد كشفت الفنانة راندا البحيرى عن مصير الجزء الثانى من فيلم أوقات فراغ ، والذى كان قد أعلن عن البدء فى تحضيره منذ عدة سنوات.

 

وأكدت الفنانة راندا البحيرى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنها لا تعلم سبب تأخير البدء فى تصوير العمل ، رغم البدء فى كتابته منذ ما يقرب من 4 سنوات .

 

وتابعت راندا البحيرى حديثها قائلة : حتى الان لم أطلع على السيناريو، ولكن منتج العمل د.حسين القلا، تحدث معى حول فكرة الجزء الثانى من العمل، وهى التطورات التى حدثت للأبطال بعد مرور عشر سنوات.

 

أوقات فراغ “1” :

فيلم أوقات فراغ والذى شاركت فى بطولته راندا البحيرى عام 2006 ، تدور أحداثه  حول مجموعة من الشباب منهم الغني ومنهم الفقير ومنهم المتحرر ومنهم المتدين، وجميعهم يعيشون حياة مليئة بالاضطراب، والتأرجح ما بين اتخاذ قرار وتنفيذه ثم إلغاؤه بسرعة البرق، ويحاول هؤلاء الشباب تحقيق أحلامهم لكن يعوقهم التردد وأشياء أخرى كثيرة.

 

شاركت راندا البحيرى فى بطولة فيلم أوقات فراغ عدد من الفنانين وهم أحمد حاتم وكريم قاسم وعمرو عابد ، بالإضافة الى كل من الفنانة القديرة سلوى محمد على .

 

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