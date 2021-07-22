دموعك وجعتلي قلبي.. راندا البحيري توجه رسالة لـ والد حلا شيحة

حرصت الفنانة راندا البحيري، على توجيه رسالة للفنان التشكيلي أحمد شيحا، والد الفنانة حلا شيحة، وذلك بعد إعتراضه على تصريحات إبنته الأخيرة.

وقالت راندا من خلال حسابها الرسمي على “الأنستجرام”: “بعد كل اللي حصل واللي إتقال والتضامن من قِبَلنا مع نقيب الفنانين الدكتور أشرف زكي.. وُجب عليّ تقدير وشكر هذا الرجل العظيم الفنان أحمد شيحا وعايزه أقوله حضرتك علي رأسي وأنا بحترمك جدا جدا جدا وبحبك بجد وشكرا لوقوف حضرتك مع الفن والفنانين ومقدره جدا موقف سعادتك ودموعك الغالية وجعتلي قلبي”.

وتابعت راندا البحيري، قائلة: “أنا أم وعارفه وحاسه بيك جدا وربنا يطمنك عليها وعلي عيلتك كلها وأتمني ليكم يارب كل حاجة حلوة كلكم انت وعائلتك المصونة.. وآسفه لو كنت حادة في ردي علي بوست إبنتك الفنانة والتي طالما أحببتها من صغري وكنت طول عمري بحب رقتها وشكلها الجميل ونقائها… ولازلت أتمني لها كل خير يارب ربنا يسعدها ويهديها للأصلح لها ولأولادها اللهم آمين”.

وكانت راندا البحيري، هاجمت حلا شيحة قائلة: "هو محدش فهمها أن اللي بتعمله ده ممكن يعرضها للمساءلة القانونية، وأنها بتضر بسمعة فيلم وبالتالي إيراداته؟".



وتابعت: "بتتكلم عن ممثل ونجم بحجم تامر حسني بالشكل ده أكنها أحسن منه، وإحنا كلنا عارفين الخير اللي بيعمله تامر طول عمره، في الخفاء وفي العلن على إيدينا كلنا، فضله على ناس كتير أوي، وربنا جعله سبب لفتح بيوت قد كده، وهي تنصحه، لا والله هم يضحك".



واختتمت "هو برضه اللي مضطرب؟؟ لالالا والله كانت صعبانه علي في الأول .. بس كده صعب أوي حد ياخد بقي منها الموبايل بسرعة".