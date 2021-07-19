فيديو جراف ..هجوم حلا شيحة على والدها والشركة المنتجة تتخذ إجراء قانونيا

تصدرت أزمة الفنانة المعتزلة حلا شيحة مؤشرات البحث على جميع تواصل الاجتماعي الفترة الماضية والتي جاءت بعد عرض فيلمها الاخير مش أنا مع النجم تامر حسني وطرح كليب بحبك والتي شاركت فيه بمشاهد رومانسية مع الفنان تامر حسني وتدخل العديد من الفنانين في الازمة والذين انتقدوا حلا شيحة شيحها لموقفها من حريم الفن ومطالبها بحذف المشاهد الرومانسية من الكليب وانضم والد حلا شيحة الي صفوف منتقدي ابنته حلا شيحة .

بداية أزمة حلا شيحة

بدأت الأزمة مع نشر تامر حسني لكليب أغنية « بحبك » من أحداث فيلم مش أنا، وهو ما ردت عليه حلا شيحة برفض واستنكار وتبعته بحديث عن الفن والأطر الفنية التي ينبغي أن يلتزم بها الجميع.

حلا رفضت مشاهد الكليب وقالت إنها طلبت من تامر حسني حذف بعض اللقطات لكنه لم يلتزم.

في حين رد تامر حسني وصناع فيلم مش أن على حلا شيحة بأنهم لم يخونو الاتفاق معها، وهي من احتجبت عنهم ورفضت الرد على مكالماتهم في الفترة الأخيرة.

هجوم حلا شيحة على الوسط وموقف النقابة

هجوم حلا شيحة على الوسط الفني، ونصائحها التي لم يقبل بها عدد كبير من الممثلين، سببت استياءً للكثيرين الذين طالبوا بشطبها من النقابة.

واستجاب نقيب الممثلين أشرف زكي وأعلن شطب حلا شيحة نهائيًا من نقابة الممثلين، وهو الأمر الذي قابلته حلا شيحة بالترحيب.

وكتب حلا: "حابة أشكر كل الناس الجميلة علي رسايلهم الجميلة المشجعة.. وحابة أشكر كل الصحافة اللي نشرت فتوى دار الإفتاء النهارده اللي موقفي هو نفس موقفها اللي بيوضح إن التمثيل و الفن عموما زي اي مهنة في الدنيا حلاله حلال وحرامه حرام.. وأنا لا أحب أن اكون جزء من اي نوع من التطرف سواء باسم الدين او باسم الفن.. ولو نقابة المهن التمثيلية ترفض موقف دار الإفتاء الواضح فهنيئا لي بشطبها لعضويتي".

تعليق والد حلا شيحة على أزمتها

والد حلا شيحة دخل على خط الأزمة من خلال مداختين هاتفتين بالفضائيات المصرية، دافع عن إبنته واعتذر للوسط الفني واستنكر قرار شطبها، مؤكدًا أنها تتعرض لضغط من جهات معينة، متهمًا زوجها معز مسعود في أن يكون له يد في تلك الأزمة.