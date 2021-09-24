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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد ضياع السوبر.. أول تعليق من موسيماني على تجديد الثقة من الأهلي

بيتسو موسيماني المدير
بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي

علق بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، على قرار إدارة القلعة الحمراء، بتجديد الثقة فيه، بعد خسارة كأس السوبر المصري، أمام طلائع الجيش، الثلاثاء الماضي، بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

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ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، أمس، الخميس، صورة مجمعة للمدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لدعمه بعد توجيه حملة قوية عليه والهجوم القوي بعد الهزيمة من طلائع الجيش في لقاء السوبر، وعلقت:" "لا تنظر للخلف.. نحن نثق بك".

وأعاد موسيماني، نشر تغريدة حساب الأهلي، وكتب :" بارك الله".

خصم 300 ألف جنيه من كل لاعب في الأهلي بعد خسارة السوبر

يذكر أن إدارة الأهلي، قررت  خصم 300 ألف جنيه من كل لاعب بعد خسارة لقب السوبر المحلي أمام طلائع الجيش.

وقال الأهلي في بيان رسمي :"انطلاقا من ثوابت النادي، وفي ظل الدعم الكبير الذي يتم توفيره لمنظومة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره، قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة والمشرف على قطاع كرة القدم، خصم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول، وخصم مثلها من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفني، وبنسب من بقية أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقا لرواتبهم، وذلك بعد أداء الفريق في مباراة السوبر مساء اليوم، الذي لم يكن يتناسب على الإطلاق مع القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء اللاعبون وجهازهم الفني والإداري والطبي.

كما قرر اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى في ذات الاتجاه، لحين عودة كل عنصر لتقديم المردود الذي يستحقه النادي وجماهيره.

 

 

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