هل يتولى موسيماني تدريب منتخب جنوب أفريقيا؟ .. رئيس اتحاد بلاده يوضح

كشف داني جوردان رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي حقيقة التعاقد مع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من أجل تولي المهمة الفنية لمنتخب بلاده.



وقال جوردان في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "لا أعتقد ان هناك أي حديث مع موسيماني لتدريب منتخب جنوب إفريقيا ونحن ندعمه من أجل النجاح مع الأهلي أحد أفضل الأندية في تاريخ إفريقيا".

وأبدى رأيه في المدير الفني لمنتخب مصر: "كارلوس كيروش مدرب متميز وأتوقع منه الكثير لانه ندير فني متميز ومن القلائل أصحاب البصمة مع كل منتخب يتولى تدريب فقد تأهل مع البرتغال وايران وجنوب أفريقيا لكأس العالم".



ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صورة مجمعة للمدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني دعماً له بعد توجيه حملة قوية عليه والهجوم القوي بعد الهزيمة من طلائع الجيش في لقاء السوبر.

وكتبت الصفحة معلقة على الصورة: "لا تنظر للخلف.. نحن نثق بك".

وكان توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بلقب السوبر المصري نسخة 2019-2020 للمرة الأولى فى تاريخه ، عقب التغلب على النادي الأهلي بضربات الترجيح فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية.