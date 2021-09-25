عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد 16عاما.. لماذا يهدد رحيل ميركل عن السلطة في ألمانيا مصير أوروبا بالكامل؟

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل

بعد 16 عاما من هيمنتها على السلطة في ألمانيا، وقيادتها الدبلوماسية الأوروبية، ترحل المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن أضواء السلطة في أوروبا، بحلول يوم غد الأحد، ليصوت الألمان على تشكيل حكومة جديدة تغيب عنها "المرأة الحديدية" في ألمانيا.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنه برحيل ميركل عن السلطة في ألمانيا، بات أمام الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الفرصة التي ظل ينتظرها، لقيادة الاتحاد الأوروبي.

 

ورأت الصحيفة، أنه برغم من أن الفضل يعود لميركل في تخطي العديد من الأزمات التي مرت على ألمانيا وأوروبا، إلا أنها تعرضت لكثير من الانتقادات لغياب الرؤية الاستراتيجية لديها، فيما اعتبرت نهج الرئيس الفرنسي ماكرون متهورا أحيانا، وهو ما جعل واشنطن تدفع بأفكار حول تحول أوروبا إلى كتلة أكثر استقلالا وقدرة على تحقيق مصالحها والدفاع عن نفسها.

وبحسب الصحيفة، فإن "الخيانة" التي ارتكبتها الولايات المتحدة بحق فرنسا في أزمة "الغواصات" أثبتت أن ماكرون لديه أحيانا طموحات بعيدة المنال، ومن غير المرجح أن يولد عهد ماكرون، رغم الفراغ الذي ستتركه ميركل وراءها.

 

ويرى محللون أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو فترة طويلة من عدم اليقين والضعف المحتمل، بل والانحراف عن مساره، معللين بذلك عدم وجود شخصية مؤثرة في أوروبا تخلف ميركل، بما في ذلك المستشار الألماني المستقبلي أو حتى ماكرون.

يتصدر الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة أولاف شولتز استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات العامة في ألمانيا، ما يجعل وزير المالية الحالي ونائب المستشارة أنجيلا ميركل هو المرشح الأوفر حظا لخلافة ميركل في منصبها.

وحظي شولتز بهذا الفرصة على الرغم من التشكيك المستمر في التزامه تجاه اليسار وسعيه المتواصل خلال مسيرته للعودة إلى السباق السياسي.

واستغل شولتز منصبه كوزير للمالية في حكومة أنغيلا ميركل ليظهر كزعيم سياسي قادر على مواجهة الأزمات. بهذه الطريقة أصبح نائب المستشار رجل "مهما كان الثمن" بالنسبة للألمان في تعامله مع جائحة فيروس كورنا. كما تعهد بالإنفاق ببذخ لتعويض ضحايا فيضانات يوليو.

انتخابات برلين.. كيف غيرت أنجيلا ميركل ملامح ألمانيا بصورة مذهلة؟

قرقاش يوجه رسالة لميركل قبل مغادرة منصبها في ألمانيا

المانيا ميركل المستشارة الالمانية اوروبا حكومة الاتحاد الأوروبي ماكرون الازمات الولايات المتحدة فرنسا

ترشيحاتنا

انفوجراف.. حصاد 10 أيام من الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

العراق.. زلزال بقوة 4.3 يضرب غرب الموصل

تشاد تخطط لمضاعفة حجم جيشها.. ما الأمر؟

الرى: تنفيذ 3 قناطر للإستفادة من مياه مصرف بحر البقر

بعد 16عاما.. لماذا يهدد رحيل ميركل عن السلطة في ألمانيا مصير أوروبا بالكامل؟

إحالة رئيس وحدة الرصد البيئي بحى دار السلام وآخر للجنايات لاتهامهما بتلقي رشاوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمود سعد يعلن توقف برنامجه باب الخلق

استمراراً لإثارة الجدل.. احتفال غريب من رمضان صبحي خلال مباراة سموحة

المالية: أرباح "البلوجرز – اليوتيوبرز" ستخضع للضرائب

حقيقة تأجيل الدراسة.. الصحة: تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بحوالي 1.6 مليون

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة من العسل الاسود؟

أمطار غزيرة ومتوسطة..الأرصاد الجوية تكشف عن طقس الأيام القادمة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة إلى أولياء الأمور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

من الكتابة والإموجيز.. أبل تصنع هواتف iPhone تكتشف معاناة مستخدميها من الاكتئاب

أثناء الرقص.. شاهد لحظة سقوط عروسان من فوق خشبة المسرح|فيديو

شاهد مجندات سعوديات بالزي العسكري في اليوم الوطني السعودي|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. ما حقيقة صور كتاب أحياء الثانوية العامة المنتشرة على فيسبوك

محاولة فاشلة.. من هو عبدالباقي البكراوي قائد انقلاب السودان؟

فيديو جراف.. كيف خطف المتهم بمساعدة أصدقائه ابن عمته.. تفاصيل

لم تتمالك نفسها من البكاء .. نيللي كريم وصفت زواجها السابق بـ "11 سنة نكد"

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ