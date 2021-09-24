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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرقاش يوجه رسالة لميركل قبل مغادرة منصبها في ألمانيا

قرقاش يوجه رسالة
قرقاش يوجه رسالة لميركل قبل مغادرة منصبها في ألمانيا

أشاد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات بالقيادة الحكيمة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال توليها السلطة في ألمانيا.

 

وقال قرقاش في تغريدة على تويتر "تنهي أنجيلا ميركل عهدها في قيادة المانيا تاركة إرثا غنيا وبصمة استثنائية، ومرسخة موقع بلادها الدولي".

وأضاف المسؤول الإماراتي "كان لي شرف حضور أكثر من جلسة لها مع الشيخ محمد بن زايد، وتميزت علاقتهم بالثقة والأريحية".

 

وأشار قرقاش إلى أن "ميركل ستدخل التاريخ الألماني الحديث من أوسع أبوابه كما دخله كونراد أديناور وهلموت كول".

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يشار إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تستعد لمغادرة المشهد السياسي في ألمانيا، حيث أعلنت أنها لن تنافس على ولاية خامسة في الانتخابات الوطنية المقرر لها في 26 سبتمبر.

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