الإمارات.. قرقاش يوجه رسالة للعالم في ذكرى أحداث 11 سبتمبر.. ماذا قال

طالب المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات الدكتور أنور قرقاش، بالاستمرار في مواجهة الفكر المتطرف وبيئته تزامنا مع ذكرى 11 سبتمبر.

واعتبر المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أن "هجوم 11 سبتمبر الإرهابي لم يكن منعطفاً أمريكياً فحسب، بل طالت آثاره منطقتنا التي عانت من عبث الإرهاب".

وفي تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”، قال قرقاش: "في الذكرى العشرين نستحضر أهم الدروس المستخلصة، وهي ضرورة الاستمرار في مواجهة الفكر المتطرف وبيئته، وتنظيم العلاقات الإقليمية وضبطها، لضمان الاستقرار وعدم تهديده مستقبلا".

وشن 19 إرهابيا في 11 سبتمبر 2001، هجمات انتحارية منسقة بـ4 طائرات مدنية مخطوفة، اخترقت اثنتان منها برجي التجارة العالمي في نيويورك، ما تسبب في سقوط نحو 3 آلاف قتيل.

وأمريكيا، فقد أراد الرئيس الأمريكي جو بايدن إحياء الذكرى العشرين للهجمات، عبر سحب القوات الأمريكية في شكل منظّم من أفغانستان إلى حيث تمّ إرسالها بعد هجمات 11 سبتمبر.

غير أنّ الحرب في أفغانستان انتهت وسط حال من الفوضى، مع التقدّم السريع الذي حقّقته حركة طالبان ومقتل 13 جنديّاً أمريكيّاً في هجوم استهدف كابول خلال عمليّة الانسحاب الأمريكي من البلاد.

وبلغة الأرقام، تعرض الاقتصاد الأمريكي في هذه الهجمات إلى أسوأ خسارة منذ الحرب العالمية الثانية، وبحسب مراقبين تغيرت الولايات المتحدة للأبد مع هذه الأحداث، ومعها تغيرت خارطة مناطق واسعة في الشرق الأوسط.

تشير تقديرات الخسائر المباشرة وغير المباشرة والتقديرية لبعض القطاعات، نتيجة هجمات 11 سبتمبر إلى نحو 1.6 تريليون دولار أمريكي.