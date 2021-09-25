خليفة كومان .. برشلونة يقترب من التعاقد مع تشافي هيرنانديز

ذكرت صحيفة (موندو ديبورتيفور) الاسبانية اليوم السبت أن نادي برشلونة يقترب من التعاقد مع مدرب السد القطري الحالي ولاعب برشلونة السابق تشافي هيرنانديز، لخلافة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم رونالد كومان.



وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني ان برشلونة يقترب من إقالة رونالد كومان بسبب سوء النتائج، وعلاقته التي تتدهور مع إدارة النادي، مشيرة إلى أن المدرب روبرت مارتينيز كان بديلًا محتملًا لكومان، لكن تشافي تفوق على المدرب الاسباني لمنتخب بلجيكا؛ ليصبح المدير الفني للسد في المرتبة الأولى، وتزداد فرصه في تولي قيادة النادي الكتالوني.



وأشارت تقارير إلى أنه خلال فترة التوقف الدولي سيتم حسم الأمر واختيار المدير الفني المناسب لبرشلونة، خاصة وأن كومان سيكون قد حصل على فرصته حتى ذلك الوقت، وفي حال لم يتغير الوضع ستكون إقالته هي الأقرب.