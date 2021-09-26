أول تعليق من أحمد عبد القادر بعد فوز النادى الأهلي على إنبي.. شاهد

علق احمد عبدالقادر لاعب النادى الاهلى ، على فوز النادى الأهلي على انبي بفوز بهدف دون رد وتأهله للدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر .

وغرد عبد القادر على حسابة بموقع تويتر “ الحمدلله والقادم افضل باذن الله ”.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الدور الربع النهائي من بطولة كأس مصر عقب تحقيق الفوز على منافسه إنبي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة بيراميدز في دور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

موسيماني وموعد الرحيل

أثار بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غضبا كبيرا بين جماهير المارد الأحمر ومجلس إدارة النادي عقب ضياع بطولة الدوري المصري والسوبر الإفريقي .

وعلى الرغم من تحقيق بيتسو موسيماني العديد من البطولات من النادي الأهلي إلا أنه أصبح على شفا الرحيل عقب فقدان المارد الأحمر بطولتين متتاليتين.