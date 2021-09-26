الأهلي يفاوض مدربا ألمانيا لخلافة موسيماني

أكد هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، بأن بيتسو موسيماني سيرحل عن تدريب القلعة الحمراء في الفترة المقبلة، وأن أداء الفريق الأحمر تراجع بشكل كبير في المباريات الماضية، مما تسبب في خسارة الدوري والسوبر المحلي.

وقال حنفي في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "إدارة النادي الأهلي تفاوض مدرب ألماني حاليا لخلافة بيتسو موسيماني".

وأضاف حفني ، بأن رضا شحاتة سيكون المدرب العام للمارد الأحمر في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن شحاتة يملك فكرا متميزا سيساعد بيتسو موسيماني.

وتابع حفني : "شعوري يقول لي بأن بيتسو موسيماني سيرحل عن النادي الأهلي في الفترة القادمة".

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الدور الربع النهائي من بطولة كأس مصر عقب تحقيق الفوز على منافسه إنبي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة بيراميدز في دور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

أثار بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غضبا كبيرا بين جماهير المارد الأحمر ومجلس إدارة النادي عقب ضياع بطولة الدوري المصري والسوبر الإفريقي .

وعلى الرغم من تحقيق بيتسو موسيماني العديد من البطولات من النادي الأهلي إلا أنه أصبح على شفا الرحيل عقب فقدان المارد الأحمر بطولتين متتاليتين.