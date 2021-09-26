قائد ليفربول: محمد صلاح مذهل.. وخيبة الأمل تغمرنا بعد التعادل مع برينتفورد

عبر قائد ليفربول جوردان هندرسون، عن استيائه من تعادل فريقه أمام مضيفه برينتفورد 3-3 مساء أمس السبت، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم برينتفورد عرضا قويا أمام ليفربول، وحرمه من تحقيق الفوز الذي كان من شأنه أن يضمن للفريق الأحمر الصدارة بنهاية الجولة، بغض النظر عن نتيجة برايتون أمام كريستال بالاس مساء الأحد.



وقال هندرسون في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس عقب انتهاء اللقاء: "لقد كانت مباراة قوية، وكنا نعلم أنها ستكون كذلك، إنه مكان صعب المجيء إليه، كانت الأجواء رائعة وجعلوا الأمر صعبًا علينا، التقدم مرتان دون الحصول على النتيجة المطلوبة يعد أمرا مخيبا للآمال بالنسبة لنا".



وأضاف: "عند التقدم 2-1، كانت لدينا فرصة أو اثنتين لإنهاء المباراة، هذا منحهم القليل من الأمل، هذه هي كرة القدم في بعض الأحيان، نشعر بخيبة أمل من النتيجة ولكن علينا أن نشيد ببرينتفورد".



وتابع: "نحن فريق قوي أيضًا ولكن هناك مجال كبير للتحسن بالنسبة لنا اليوم، سيطرنا على المباراة بشكل أفضل قليلاً في الشوط الثاني ولكن للأسف لم نتمكن من الصمود لتحقيق الفوز".



وعن هدف محمد صلاح رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح ليفربول، قال هندرسون: "لحظة لا تصدق، لقد كان مذهلاً منذ أن جاء إلى النادي، إنه شاب رائع".