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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وليد صلاح: قرار الأهلي خاطئ.. وموسيماني تحت الضغط

صدى البلد

يرى وليد صلاح الدين، نجم الأهلي الأسبق، أن قرار إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب بمعاقبة الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني وإعلان هذه العقوبة كان خاطئا.

وقرر محمود الخطيب توقيع عقوبة مالية قدرها 300 ألف جنيه على كل لاعب بجانب أعضاء الجهاز الفني، بعد ضياع لقب السوبر المصري بالخسارة أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح.

وقال وليد في تصريحات تلفزيونية: "اتفق تماما واتفهم قرار الخصم من اللاعبين لأن الخطيب حمى هؤلاء اللاعبين من غضب الجماهير بعد ضياع لقب الدوري بجلسته معهم في ملعب الجونة".

وأضاف قائد الأهلي الأسبق: "العقوبة منطقية ضد اللاعبين بعد خسارة بطولة كانت في المتناول، بسبب تخاذل وتقصير بعض اللاعبين، وأؤيد تماماً إعلان هذه العقوبات".

وتابع وليد صلاح الدين: "اختلف مع إدارة الأهلي في مسألة معاقبة الجهاز الفني فهو أمر لم يحدث من قبل، وسيضع موسيماني تحت ضغط كبير، وإعلان هذه العقوبة أمر خاطئ تماما".

وأشار إلى أن الأفضل في مثل هذه الأمور عقد جلسة مع المدير الفني ومراجعة بعض الأمور أو القرارات أو سياسة العمل ومنحه فرصة جديدة أو محاسبته، ولكن العقوبة المالية أمر يضع الجميع تحت ضغط كبير.

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الدور الربع النهائي من بطولة كأس مصر عقب تحقيق الفوز على منافسه إنبي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة بيراميدز  في دور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

أثار بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غضبا كبيرا بين جماهير المارد الأحمر ومجلس إدارة النادي عقب ضياع بطولة الدوري المصري والسوبر الإفريقي .

وعلى الرغم من تحقيق بيتسو موسيماني العديد من البطولات من النادي الأهلي إلا أنه أصبح على شفا الرحيل عقب فقدان المارد الأحمر بطولتين متتاليتين.

الأهلى وليد صلاح الدين محمود الخطيب موسيمانى بيتسو موسيماني

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