٣٢ هدفا .. أرقام أشرف بنشرقي بقميص الزمالك خلال موسمين

بات المغربي أشرف بنشرقي نجم نادى الزمالك من افضل اللاعبين الأجانب الذين خاضوا تجارب احترافية فى الدورى المصرى.

وساهم المغربي اشرف بنشرقي فى نيل نادى الزمالك العديد من البطولات المحلية والقارية منذ ارتداؤه القميص الأبيض.

صدى البلد يرصد ارقام المغربي أشرف بنشرقي نجم نادى الزمالك خلال موسمين مع الزمالك:

أكثر من سجل فى شباك المنافسين بمختلف الفرق المحلية والعربية والإفريقية برصيد 32 هدفا

أكثر من صنع أهدافا برصيد 19 أسيست

أكثر من صنع تمريرات برصيد 51 تمريرة

أكثر لاعب لديه عدد مراوغات صحيحة.

ثالث الهدافين الأجانب في تاريخ الزمالك خلفا لعلي محسن وعمر النور.

حصد أشرف بنشرقي بقميص الزمالك 4 بطولات منها لقب كأس مصر وكأس السوبر الأفريقي وكأس السوبر المصري وبطولة الدوري الممتاز.

كان مسئولو الزمالك قد وجهوا دعوة إلى محامى المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق لعقد اجتماع خلال الفترة الحالية لحسم ملف التجديد للاعب، بعدما أكد حسين لبيب رئيس النادى أنه تم الموافقة على كافة مطالب اللاعب لتجديد عقده مع الفريق الذى ينتهى بنهاية الموسم باستثناء الشرط الجزائى الذى يرغب فى وضعه ويقضى بدفعه قيمة مالية محددة تسمح له بالرحيل، وجاء اعتراض إدارة الزمالك حول حجم القيمة المالية الذى طلب بن شرقى وضعها، لذا تم توجيه الدعوة إلى المحامى الخاص باللاعب لعقد جلسة معه من أجل الوصول إلى صيغة اتفاق حول شكل التعاقد من أجل تجديد عقد اللاعب رغبة من إدارة الزمالك الحالية فى إضافة مزيدا من الاستقرار بالفريق.

ويأتى الاجتماع الذى وجهت إدارة الزمالك بعقده بمثابة نقطة حاسمة فى ملف تجديد عقد اللاعب خاصة أنه تمت الموافقة على جميع متطلباته ويتبقى الاتفاق حول هذا البند من أجل تجديد التعاقد الخاص باللاعب، بعدما نجحت اللجنة التى تدير الزمالك برئاسة حسين لبيب فى تجديد عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الحالى للفريق لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وتواجد المغربى أشرف بن شرقى مع الزمالك فى 30 مباراة بالدورى الممتاز، سجل خلالهم 15 هدفًا وصنع 7 أهداف وحصل على 5 إنذارات، ويعد هداف الأبيض فى بطولة الدورى الممتاز للموسم المنقضى، الذى توج الزمالك بلقبه للمرة الـ 13 فى تاريخه، فيما شارك فى 6 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا صنع خلالهم هدفين، وحصل على إنذار، ومباراتين فى كأس مصر، وأحرز خلالهم هدفين.

وشارك أشرف بن شرقى مع الزمالك فى 77 مباراة منذ انضمامه لصفوف الأبيض حتى الآن.