عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

٣٢ هدفا .. أرقام أشرف بنشرقي بقميص الزمالك خلال موسمين

أشرف بنشرقي نجم فريق
أشرف بنشرقي نجم فريق الزمالك

بات المغربي أشرف بنشرقي نجم نادى الزمالك من افضل اللاعبين الأجانب الذين خاضوا تجارب احترافية فى الدورى المصرى.

وساهم المغربي اشرف بنشرقي فى نيل نادى الزمالك العديد من البطولات المحلية والقارية منذ ارتداؤه القميص الأبيض.

صدى البلد يرصد ارقام المغربي أشرف بنشرقي نجم نادى الزمالك خلال موسمين مع الزمالك:

 

أكثر من سجل فى شباك المنافسين بمختلف الفرق المحلية والعربية والإفريقية برصيد 32 هدفا

أكثر من صنع أهدافا برصيد 19 أسيست

أكثر من صنع تمريرات برصيد 51 تمريرة

أكثر لاعب لديه عدد مراوغات صحيحة.

ثالث الهدافين الأجانب في تاريخ الزمالك خلفا لعلي محسن وعمر النور.

حصد أشرف بنشرقي بقميص الزمالك 4 بطولات منها لقب كأس مصر وكأس السوبر الأفريقي وكأس السوبر المصري وبطولة الدوري الممتاز.

كان مسئولو الزمالك قد وجهوا دعوة إلى محامى المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق لعقد اجتماع خلال الفترة الحالية لحسم ملف التجديد للاعب، بعدما أكد حسين لبيب رئيس النادى أنه تم الموافقة على كافة مطالب اللاعب لتجديد عقده مع الفريق الذى ينتهى بنهاية الموسم باستثناء الشرط الجزائى الذى يرغب فى وضعه ويقضى بدفعه قيمة مالية محددة تسمح له بالرحيل، وجاء اعتراض إدارة الزمالك حول حجم القيمة المالية الذى طلب بن شرقى وضعها، لذا تم توجيه الدعوة إلى المحامى الخاص باللاعب لعقد جلسة معه من أجل الوصول إلى صيغة اتفاق حول شكل التعاقد من أجل تجديد عقد اللاعب رغبة من إدارة الزمالك الحالية فى إضافة مزيدا من الاستقرار بالفريق.

ويأتى الاجتماع الذى وجهت إدارة الزمالك بعقده بمثابة نقطة حاسمة فى ملف تجديد عقد اللاعب خاصة أنه تمت الموافقة على جميع متطلباته ويتبقى الاتفاق حول هذا البند من أجل تجديد التعاقد الخاص باللاعب، بعدما نجحت اللجنة التى تدير الزمالك برئاسة حسين لبيب فى تجديد عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الحالى للفريق لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وتواجد المغربى أشرف بن شرقى مع الزمالك فى 30 مباراة بالدورى الممتاز، سجل خلالهم 15 هدفًا وصنع 7 أهداف وحصل على 5 إنذارات، ويعد هداف الأبيض فى بطولة الدورى الممتاز للموسم المنقضى، الذى توج الزمالك بلقبه للمرة الـ 13 فى تاريخه، فيما شارك فى 6 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا صنع خلالهم هدفين، وحصل على إنذار، ومباراتين فى كأس مصر، وأحرز خلالهم هدفين.

وشارك أشرف بن شرقى مع الزمالك فى 77 مباراة منذ انضمامه لصفوف الأبيض حتى الآن.

أشرف بنشرقي الزمالك نادي الزمالك بنشرقي عقد بنشرقي

ترشيحاتنا

طبق دجاج وفطائر يدفعان الأمير هاري وميجان ماركل للتبرع بـ 25 ألف دولار

بعد إطلاقها بيومين.. ظهور مشكلة بهواتف آبل الأغلى سعرًا iPhone 13 Pro

منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.. التموين تطبق مشروع ميكنة صوامع القمح بجميع المحافظات

دعاء النبي في سجدة التلاوة

الصحة العالمية تعلن عن عقار جديد وفعال في علاج كورونا

المالية: تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لودية ليبيريا

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

مفيش تأجيل .. التعليم : الدراسة ستنتظم في المدارس طوال أيام الأسبوع

الأهلي يفاوض مدربا ألمانيا لخلافة موسيماني

شهداء لقمة العيش.. مصرع 3 أشقاء أثناء ذهابهم للعمل في سوهاج

رئيس لجنة الحكام السابق : محمود كهربا خدع البنا في مباراة الأهلي وإنبي

انخفاض في درجات الحرارة ورياح على القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

لا يتوقف عن البكاء؟ حيلة لن تتوقعها لتهدئة طفلك وتنويمه سريعًا

بمسدس لعبة.. لص يسطو على بنك ومفاجأة غير متوقعة توقع به|صور

تخليدا لذكراها.. ألمانيا تطلق عملة من الذهب تحمل صورة ميركل

فيديو

فيديوجراف| بعضهن اعترف .. نجمات لجأن إلى عمليات التجميل

فيديوجراف.. فرض ضريبة على اليوتيوبرز والبلوجرز..هؤلاء الأعلى ربحا

قتلت شاب في 10 دقائق .. مخاطر صحية تسببها المشروبات الغازية

احذر.. تناول المضادات الحيوية يسبب الوفاة "فيديو جراف"

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ