محافظ المنيا يسُلم أجهزة عرائس ووصلات مياه وتجديد أسقف للأسر الأكثر احتياجا

سلم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، عددا من المساعدات العينية وأجهزة العرائس، للأسر الاكثر احتياجا ، مقدمة من جمعية رسالة بالمنيا، في إطار قافلة المليون التي تنظمها الجمعية، والتي تأتها ضمن أنشطة الجمعية لدعم الأكثر احتياجاً .

جاء ذلك بحضور، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد عبد الحميد المدير الفني للقوافل بالمحافظات، ورضا المحمدي رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة بالمنيا، وهبه جمال مدير جمعية رسالة بالمنيا ، ونجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين .

سلم المحافظ 3 أجهزة عرائس ، و10 بونات وصلات مياه ، و10 بونات أسقف منازل، بهدف رفع المعاناة عن كاهل الأسر الغير قادرة والمستحقة للإعانة في تيسير الزواج أو توصيل المياه و بناء المنازل.

وقال المحافظ، إن توفير الدعم والرعاية الاجتماعية للفئات المستحقة يعد واجباً وطنياً ومسؤولية إنسانية ومجتمعية مشتركة ، أكبر من أن يتحملها جهة أو مؤسسة واحدة ، الأمر الذي يتطلب توحيد جهود أطراف العمل المجتمعي على كافة الأصعدة بما ينعكس إيجاباً على تعظيم الخدمات والمساعدات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية ، وبناء جسر من التكافل الاجتماعي تمتد من خلاله أوصال الخير لكل مستحقي الدعم.

وأشار إلى أن هذا يأتي في إطار التنسيق والتعاون المثمر بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني الفعالة وعلى رأسها جمعية رسالة الخيرية ، لتقديم الدعم والرعاية الاجتماعية التي من شأنها ضمان تحسين ظروف معيشة الفئات المستحقة ، وتخفيف عبء تجهيز الفتيات للزواج عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية .

وقدم المحافظ، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي ، لحرصه الدائم على تحقيق الرعاية الاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المجتمع والعمل في كافة الاتجاهات للنهوض بحياة الأسر المصرية الأكثر احتياجا ، وتحقيق سبل الحياة الكريمة اللائقة للمصريين ، من خلال إنشاء وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التي ضمنت حياة كريمة لكافة المصريين، وكان آخرها استقبالنا لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم بحسب تصنيف موسوعة جينيس العالمية وهى ( قافلة أبواب الخير ) في السادس من شهر سبتمبر الجاري ، والتي تضمنت 36 شاحنة مساعدات وأجهزة طبية ، إضافة إلى مستلزمات الزواج لـ 40 فتاة من الأسر الأولى بالرعاية بالمنيا .

كما وجه المحافظ، الشكر لجمعية رسالة، لدعمها أبناء محافظة المنيا، معربا عن سعادته بالفرحة المرسومة على وجوه الحاضرين من المستفيدين وخاصة من بناته العرائس المقبلات على الزواج، مؤكدا أننا جميعا نحيا تحت مظلة وكرم الدولة المصرية .

من جانبه قدم، المدير الفني للقوافل بالمحافظات الشكر لمحافظ المنيا، لدعمه الدائم في أنشطة الجمعية، مشيراً إلى أنه تم خلال القافلة في محافظة المنيا تسليم 117 مساعدة عينية، وتركيب 150 وصلة مياه شرب للمنازل، وإحلال وتجديد 80 سقف، وتسليم 30 جهاز عروسة.