بعد هدف محمد صلاح.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

مازال النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، يواصل تحطيم الأرقام القياسية يوما بعد يوم، حيث أصبح اللاعب الثالث عشر الذي يصل إلى 100 هدف مع الريدز، في الدوري الإنجليزي، وعاشر هداف في تاريخ النادي، بجميع البطولات، برصيد 131 هدفا.

وسجل صلاح، هدفا لليفربول في شباك مضيفه برينتفورد، أمس السبت، في المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 5 في الصدارة بالتساوي مع جيمي فاردي نجم ليستر سيتي، وميشيل أنطونيو لاعب وست هام يونايتد.

ويأتي خلفهما إسماعيلا سار (واتفورد)، برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) بـ 4 أهداف.

ثم دييجو جوتا (ليفربول)، ديماراي جراي ودومينيك كالفيرت (إيفرتون) كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، سعيد بن رحمة (وست هام يونايتد)، ساديو ماني (ليفربول)، نيال موباي (برايتون)، رافينها (ليدز يونايتد)، ماسون جرينوود (مانشستر يونايتد)، روميلو لوكاكو (تشيلسي)، بـ 3 أهداف لكل منهم.



