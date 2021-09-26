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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد هدف محمد صلاح.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح - رونالدو
محمد صلاح - رونالدو

مازال النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، يواصل تحطيم الأرقام القياسية يوما بعد يوم، حيث أصبح اللاعب الثالث عشر الذي يصل إلى 100 هدف مع الريدز، في الدوري الإنجليزي، وعاشر هداف في تاريخ النادي، بجميع البطولات، برصيد 131 هدفا.

وسجل صلاح، هدفا لليفربول في شباك مضيفه برينتفورد، أمس السبت، في المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود ليفربول للصدارة

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ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 5 في الصدارة بالتساوي مع جيمي فاردي نجم ليستر سيتي، وميشيل أنطونيو لاعب وست هام يونايتد.

ويأتي خلفهما إسماعيلا سار (واتفورد)، برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) بـ 4 أهداف.

ثم دييجو جوتا (ليفربول)، ديماراي جراي ودومينيك كالفيرت (إيفرتون) كريستيانو رونالدو  (مانشستر يونايتد)، سعيد بن رحمة (وست هام يونايتد)، ساديو ماني (ليفربول)، نيال موباي (برايتون)، رافينها (ليدز يونايتد)، ماسون جرينوود (مانشستر يونايتد)، روميلو لوكاكو (تشيلسي)، بـ 3 أهداف لكل منهم.


 

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