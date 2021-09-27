مدرب جالاتا سراي التركي: ننتظر المزيد من مصطفي محمد

أعرب فاتح تريم المدير الفني لفريق جالاتا سراي التركي عن سعادته بتحقيق الفوز علي منافسه جوزتيبي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري التركي .

وحقق جالاتا سراي فوزا هاما على فريق جوزتيبى بنتيجة 2 - 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأحد، على ملعب "تورك تليكوم أرينا"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري التركي.

وقال فاتح تريم بعد المباراة : سعيد بما قدمه اللاعبين في المباراة وحصولنا علي الثلاث نقاط كنا نستحق ذلك وحصلنا عليه .

وأكمل : قاتل اللاعبين بشكل جيد واشكر الجماهير علي دعمهم لنا في الملعب ولدينا العديد من اللاعبين واتوقع منهم المزيد من حارس المرمي موسيلرا الي مصطفي محمد وكيلنيتش .



وشارك مهاجم الزمالك المعار إلى جالطة سراي مصطفى محمد كبديل في المباراة، حيث دفع به المدرب فاتح تريم، في الدقيقة 90+3، بدلًا من محمد كريم أكتوركوغلو.

أنهى فريق جوزتيبي الشوط الأول متفوقا بهدف سجله شريف نداى فى الدقيقة 43 من زمن اللقاء.

وفى الشوط الثاني، نجح جالاتا سراى فى تعديل النتيجة مبكرا عن طريق خليل درويش أوغلو فى الدقيقة 49، وأضاف أوليمبيو موروتان الهدف الثاني فى الدقيقة 56.