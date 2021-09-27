شاهد.. أول تعليق من تامر حسني بعد إحياء حفلته بالإسكندرية

أحيا الفنان تامر حسني، مساء أمس الاحد، حفل تخرج كلية تجارة بحديقة الإسكندرية.



ونشر تامر فيديو مجمعا من الحفل عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: “معنديش كلام أوصف فرحتي بجمهور و شباب كلية تجاره جامعه الإسكندرية واللي عملوه معايا من حب و استقبال و طاقه استثنائية”.



وتابع "ربنا يخليكوا ليا و اشوفكم دايماً ناجحين ،حقيقي فرحتوني بيكم النهارده بشكل مش طبيعي و فعلاً من أجمل حفلات حياتي، ومليون مبرووك لتخرجكم و بالتوفيق يارب في كل حياتكم ❤️".



وقدم تامر خلال الحفل مجموعة من أغانيه الجديدة والقديمة، منها "صعبة، اختراع، حلو المكان، عيش بشوقك، مبطلناش إحساس، كل مرة، بحبك، بعيش، ناسيني ليه"، وغيرها.



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