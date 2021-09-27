سمية الخشاب تحمّل هاري كين سبب خسارة توتنهام أمام أرسنال

علقت الفنانة سمية الخشاب على هزيمة توتنهام أمام أرسنال فى الدورى الإنجليزى بـ نتيجة 3 -1 .

وكتبت سمية الخشاب عبر حسابها بموقع تويتر: “كانت بداية توتنهام أحسن بكتير من غير ما يبقى هاري كين موجود لما بدأ يلعب بدأت النتائج تتراجع، وهو سبب رئيسي في دخول الهدف التاني، مش عارفة الدوري الإنجليزي ماله اليومين دول”.

وحقق فريق آرسنال فوزًا على توتنهام في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء أمس الأحد على ملعب “الإمارات” في ديربي شمال لندن.

أفتتح ايميل سميث روي النتيجة لصالح لنادي آرسنال في الدقيقة 12 من عمر المباراة، بعدما حصل على تمريرة عرضية من الجانب الأيمن أسكنها في الشباك ولم يتمكن هوجو لوريس من التعامل معها.

وسجل بيير ايمريك أوباميانج الهدف الثاني لصالح آرسنال في الدقيقة 28 من عمر المباراة بعدما انطلق سميث روي بالكرة في الجانب الأيسر ولعبها أرضية في عمق منطقة الجزاء فسددها المهاجم الجابوني في المرمى.

وأضاف بوكايو ساكا الهدف الثالث في الدقيقة 35 من عمر المباراة، بعدما استغل خطأ دفاعي من توتنهام واخترق منطقة الجزاء وسدد الكرة أرضية.

وقلص سون الفارق في الدقيقة 79 من عمر المباراة بعدما حصل على الكرة في منطقة الجزاء، وسددها في الشباك.

ورفع آرسنال رصيده لتسع نقاط في المركز العاشر بجدول الترتيب، وتراجع توتنهام للمركز الـ11 بين أندية المسابقة.