عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوقي غريب يتصدر ترند تويتر بعد تعيينه مديرًا فنيا للمنتخب الأولمبي

صدى البلد

تصدر الكابتن شوقى غريب “ ترند موقع التواصل الاجتماعى ” تويتر " بعد تعيينه مديرًا فنيا للمنتخب الأولمبي  .

 

ودشن عدد كبير من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” هاشتاج “ شوقى غريب ” وتصدر قائمة الأكثر تدولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالآتي: 

 

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، في اجتماعه اليوم، على توصية نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد بتعيين شوقي غريب مديرًا فنيا للمنتخب الأولمبي المقبل (مواليد 2001) ومعه معتمد جمال مدربًا عامًا ووائل رياض مدربًا وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى وكمال عبد الواحد معدًا بدنيًا.


كما وافق الاتحاد المصري على توصية فينجادا، بتعيين محمد وهبة مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006 مع استمرار باقي أعضاء الجهاز الفني في آداء مهمتهم.


وقرر الاتحاد المصري، تعيين علاء عبد العزيز مديرًا للمنتخب الأولمبي وأيمن حافظ مديرًا لمنتخب الشباب مواليد 2003 وأيمن زين طبيبًا للمنتخب الأولمبي.


كما قرر الاتحاد، اختيار وليد العطار المدير التنفيذي رئيسًا لبعثة المنتخب الوطني للكرة النسائية تحت 20 سنة إلى الكونغو لآداء مباراة العودة في تصفيات كأس العالم، وتعيين المستشار راغب الرفاعي رئيسًا للجنة تراخيص الأندية.

مصر الاتحاد المصري أحمد مجاهد منتخب الشباب شوقي غريب

ترشيحاتنا

حسام حسني : نرجو من الناس التسابق في الحصول على لقاحات كورونا

بعد تصدرها التريند.. شاهد | أجرأ إطلالات روجينا المثيرة للجدل

كوكا يسجل أول أهدافه فى تعادل قونيا مع قاسم باشا بالدوري التركي

حذرت من سباق تسلح.. الصين تهاجم صفقة الغواصات النووية بمجلس الأمن

المعهد المصرفي: نجحنا في تدريب 350 مستفيدا بالبنوك المركزية لـ43 دولة أفريقية

مدرب يضرب حكما في وجهه بدوري في إيطاليا.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب نزل الأرض.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 27-9-2021

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

خلال ساعات.. حمدي النقاز ينتقل إلى بيراميدز

بالأسماء .. بيراميدز يطيح بـ 7 لاعبين من الفريق رسميا

علاج السحر بشكل نهائي.. كيف تحدى الشيخ الشعراوي السحرة؟

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

زلزال بقوة 5.3 ريختر بالقرب من مرسى مطروح

تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 27-9-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود حميدة وإلهام شاهين.. نجوم الفن يتوافدون على حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح

صور جديدة لـ أنجلينا جولي وذا ويكند تثير الجدل حول علاقتهما

وزيرة هولندية من متحف الحضارة: موكب المومياوات الملكية "مهيب" وحقق صدى واسعًا

القوات الخاصة المصرية تشارك في التدريب المشترك الرباعي "هرقل 21" باليونان

فيديو

فيديوجراف| طوابير البنزين تغزو لندن .. أزمة نقص الوقود تهدد بريطانيا

استعراض تحول لمأساة.. تفاصيل جديدة في واقعة دهس معازيم زفاف الزقازيق "فيديو"

"فيديوجراف" مبعرفش أطنش.. أبرز تصريحات السيسي خلال افتتاح محطة بحر البقر

فيديوجراف.. أكبر محطة لتحلية المياه.. بحر البقر تدخل موسوعة جينيس

المزيد

ساحة رأي

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ