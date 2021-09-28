شوقي غريب يتصدر تويتر بعد عودته للمنتخب الأولمبي.. والجماهير تعبر عن آرائها

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج شوقي غريب، معلقين على قرار عودته مديرا فنيا من جديد للمنتخب الاوليمبي.

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا خلال الساعات الماضية.

ومن أبرز التغريدات ما يلي: اكتر مدرب سمع السلام الوطني في تاريخ مصر - هو قرار تعيين شوقي غريب تاني للمنتخب الأوليمبي ده بجد ولا برنامج رامز جلال الجديد.

جدير بالذكر أن، الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، وافق في اجتماعه اليوم، على توصية نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد بتعيين شوقي غريب مديرًا فنيا للمنتخب الأولمبي المقبل (مواليد 2001) ومعه معتمد جمال مدربًا عامًا ووائل رياض مدربًا وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى وكمال عبد الواحد معدًا بدنيًا.

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاوليمبي أن عودته علي رأس القيادة الفنية لشباب الفراعنة تؤكد نجاح في أولمبياد طوكيو الماضية بنسبة 100 %

وأضاف شوقي غريب خلال تصريحات تليفزيونية : تغلينا علي الظروف القهرية التي تعرضنا لها كما أننا وقعنا في مجموعة صعبة في طوكيو 2020 مع البرازيل وأستراليا والأرجنتين ونجحنا في عبور ذلك .

وأكمل شوقي غريب : وصلنا لدور الثمانية وخرجنا امام البرازيل التي نجح في الوصول الي نهائي دورة الألعاب الأولمبية طوكيو رغم الصعوبات التي واجهتنا مثل ان اللاعبين كلهم لم يكونوا أساسيين مع انديتهم

وأوضح : أطمح لتحقيق نجاحات كبيرة في ولايتي الجديدة بشخصية جديدة وطموح مختلف وتعلمت من التجارب السابقة بشكل كبير .

وأختتم شوقي غريب تصريحاته قائلا : تواصلت مع فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة منذ تولى المسئولية وهو صاحب قرار عودتي .

#اتحاد_الكرة يعلن تعيين #شوقى_غريب خلفاً لـ شوقى غريب 🤪🤪🤪 — عم أيوب (@3mayoub1) September 28, 2021 خبر مهم جدا وغريب

شالوا شوقي غريب من تدريب المنتخب الاوليمبي

والحمد لله جابوا شوقي غريب مدربا للمنتخب الاولمبي

خبر غريب فعلا. بس حصل — Samehfarouk (@Samehfa14928082) September 28, 2021 كابتن شوقي غريب

اكتر مدرب سمع السلام الوطني في تاريخ مصر .. — ahmedeid.14 (@14_ahmedeid) September 28, 2021



