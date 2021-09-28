عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوقي غريب يتصدر تويتر بعد عودته للمنتخب الأولمبي.. والجماهير تعبر عن آرائها

صدى البلد

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج شوقي غريب، معلقين على قرار عودته مديرا فنيا من جديد للمنتخب الاوليمبي.

 

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا خلال الساعات الماضية.

 

ومن أبرز التغريدات ما يلي: اكتر مدرب سمع السلام الوطني في تاريخ مصر - هو قرار تعيين شوقي غريب تاني للمنتخب الأوليمبي ده بجد ولا برنامج رامز جلال الجديد.

 

جدير بالذكر أن، الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، وافق  في اجتماعه اليوم، على توصية نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد بتعيين شوقي غريب مديرًا فنيا للمنتخب الأولمبي المقبل (مواليد 2001) ومعه معتمد جمال مدربًا عامًا ووائل رياض مدربًا وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى وكمال عبد الواحد معدًا بدنيًا.

 

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاوليمبي أن عودته علي رأس القيادة الفنية لشباب الفراعنة تؤكد نجاح في أولمبياد طوكيو الماضية بنسبة 100 %

 

وأضاف شوقي غريب خلال تصريحات تليفزيونية : تغلينا علي الظروف القهرية التي تعرضنا لها كما أننا وقعنا في مجموعة صعبة في طوكيو 2020 مع البرازيل وأستراليا والأرجنتين ونجحنا في عبور ذلك .

 

وأكمل شوقي غريب : وصلنا لدور الثمانية وخرجنا امام البرازيل التي نجح في الوصول الي نهائي دورة الألعاب الأولمبية طوكيو رغم الصعوبات التي واجهتنا مثل ان اللاعبين كلهم لم يكونوا أساسيين مع انديتهم

 

وأوضح : أطمح لتحقيق نجاحات كبيرة في ولايتي الجديدة بشخصية جديدة وطموح مختلف وتعلمت من التجارب السابقة بشكل كبير .

 

وأختتم شوقي غريب تصريحاته قائلا : تواصلت مع فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة منذ تولى المسئولية وهو صاحب قرار عودتي .


 

الكابتن شوقي غريب عودة شوقي غريب أخبار المنتخب الأولمبي أخبار اتحاد الكرة أحداث منتخب الشباب

ترشيحاتنا

إغلاق حكومي جديد ينتظر الولايات المتحدة بسبب الجمهوريين

أمر يسير يدخلك الجنة.. احرص على فعله

ماء زمزم يحارب السرطان.. أستاذ جامعي سعودي يكشف عن معجزة |فيديو

احترس.. علامة مجهولة تظهر قبل أيام من التعرض للنوبة القلبية

حكاية السهرة.. في يوم وليلة أغنية كانت لميادة الحناوي وغنتها وردة.. ولماذا غضب عبدالوهاب؟

رويترز: طائرات مجهولة تقصف قاعدة في دير الزور السورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء .. بيراميدز يطيح بـ 7 لاعبين من الفريق رسميا

شاهد.. بكاء دنيا سمير غانم خلال استلام تكريم والديها على المسرح القومي

خلال ساعات.. حمدي النقاز ينتقل إلى بيراميدز

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

انكتب لي عمر جديد..نجاة المخرج أحمد خالد أمين من الموت في حادث

تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 27-9-2021

زلزال بقوة 5.3 ريختر بالقرب من مرسى مطروح

شاهد.. السيسي يطالب مدبولي والمسئولين بخلع الكمامة لالتقاط صورة تذكارية والجميع يبتسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفشي مرضي مرعب يضرب أمريكا.. بكتيريا مجهولة المصدر تظهر في 29 ولاية

شاهد.. رجل يذبح ممرضة داخل مستشفى بالمغرب.. ومفاجأة عند الكشف عن هويته

القومي للمسرح يكرم لجنة المشاهدة واختيار العروض ويعلن أسماء لجنة التحكيم .. صور

شاهد.. بكاء دنيا سمير غانم خلال استلام تكريم والديها على المسرح القومي

فيديو

فيديوجراف.. ربطوها من رجليها.. لعبة الإعصار تنهي حياة طفلة الإسكندرية

فيديو جراف.. انتقادات حادة.. روجينا تتحدث عن أزمة فيديو رقصها مع راغب علامة

فيديوجراف| طوابير البنزين تغزو لندن .. أزمة نقص الوقود تهدد بريطانيا

استعراض تحول لمأساة.. تفاصيل جديدة في واقعة دهس معازيم زفاف الزقازيق "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ