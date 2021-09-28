نشرة مرور الجيزة.. كثافات في شارع الهرم وكورنيش إمبابة

ينشر موقع صدى البلد حركة مرور السيارات الصباحية، اليوم الثلاثاء في شوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة.

ويشهد شارع الهرم كثافات مرورية مرتفعة من مناطق الطالبية وحتى ميدان الجيزة، مع استقرار حركة مرور السيارات في الاتجاه الآخر ومناطق المريوطية حتى مناطق الهرم والرماية.

وتستقر حركة مرور السيارات في شارع فيصل بالاتجاهين، القادم والمتجه من مناطق كوبري فيصل، وحتى مناطق الرماية.

ويشهد كورنيش النيل في الجيزة، استقرار في حركة مرور السيارات، مع ظهور كثافات مرورية بمناطق إمبابة، واستقرار الحالة في شارع البحر الأعظم، وشارع النيل السياحي، ومناطق الدقي والعجوزة.

ويشهد محور ٢٦ يوليو بطء في حركة مرور السيارات من الطريق الدائري بمنطقة ميدان لبنان، واستقرار الحركة بمنطقة سفنكس بالمهندسين.

كما تستقر الحالة المرورية على محور صفط اللبن، مع ظهور بطء في الحركة المرورية بشارع السودان بمحيط جامعة القاهرة.

ايضا تستقر حركة مرور السيارات في مناطق الدقي والمهندسين، مع بطء الحركة بشوارع امبابة والقومية العربية.

ويشهد كوبري ٦ أكتوبر بطء في حركة مرور السيارات للقادم من مناطق المهندسين وحتى العجوزة.