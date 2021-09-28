عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة مرور الجيزة.. كثافات في شارع الهرم وكورنيش إمبابة

أرشيفية
أرشيفية

ينشر موقع صدى البلد حركة مرور السيارات الصباحية، اليوم الثلاثاء في شوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة.

ويشهد شارع الهرم كثافات مرورية مرتفعة من مناطق الطالبية وحتى ميدان الجيزة، مع استقرار حركة مرور السيارات في الاتجاه الآخر ومناطق المريوطية حتى مناطق الهرم والرماية.

وتستقر حركة مرور السيارات في شارع فيصل بالاتجاهين، القادم والمتجه من مناطق كوبري فيصل، وحتى مناطق الرماية.

ويشهد كورنيش النيل في الجيزة، استقرار في حركة مرور السيارات، مع ظهور كثافات مرورية بمناطق إمبابة، واستقرار الحالة في شارع البحر الأعظم، وشارع النيل السياحي، ومناطق الدقي والعجوزة.

ويشهد محور ٢٦ يوليو بطء في حركة مرور السيارات من الطريق الدائري بمنطقة ميدان لبنان، واستقرار الحركة بمنطقة سفنكس بالمهندسين.

كما تستقر الحالة المرورية على محور صفط اللبن، مع ظهور بطء في الحركة المرورية بشارع السودان بمحيط جامعة القاهرة.

ايضا تستقر حركة مرور السيارات في مناطق الدقي والمهندسين، مع بطء الحركة بشوارع امبابة والقومية العربية.

ويشهد كوبري ٦ أكتوبر بطء في حركة مرور السيارات للقادم من مناطق المهندسين وحتى العجوزة.

شاهد|انتظام حركة المرور بمعظم محاور القاهرة.. وحملات على الملصق الإلكتروني

مرور القاهرة: فتح شارع يوسف عباس بمدينة نصر بعد غلقه 3 أيام لرفع كمرات المونوريل

كثافات مرورية مرور الجيزة أجهزة وزارة الداخلية

ترشيحاتنا

بمعالج قوى.. تسريبات تكشف تحفة فيفو القادمة Vivo V23e

مرصد الأزهر: "مقبرة الأرقام" إهانة لإنسانية البشر في حياتهم وبعد مماتهم

كشف حقيقة تحرش شاب بـ “يوتيوبر” شهيرة بشارع قصر العيني

بـ11 مليار دولار.. فورد في شراكة كورية لبناء المدينة الصناعية Blue Oval

الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة  يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء

الفرق بسيط.. كيف تغيرت أسعار الكتب المدرسية العام الحالي عن الماضي؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإعدام لكل من يحبذ التطبيع مع إسرائيل.. دولة عربية تصدر عقوبة جديدة

لملاك ومستأجري العقارات| تعديلات مرتقبة بشأن إيجار الوحدات السكنية

بعد أزمة الغواصات.. ماكرون يتحدى استراليا باتفاق دفاعي تاريخي مع اليونان

خناقة بالمايوهات.. سيدات يتشاجرن على الشاطئ والشرطة تتدخل

والدى في سن الزهايمر واتجوزت في سن 34.. 10 تصريحات نارية لـ مي كساب

العاجز عن الكسب أبرزها.. 4 حالات مستحقة لـ صرف معاشات أكتوبر الأسبوع المقبل

انتهاء كورونا خلال عام| فايزر وموديرنا تزفان بشرى مفرحة للعالم

فرص لسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف عن طقس الأيام القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. رجل يذبح ممرضة داخل المستشفى.. ماء زمزم يحارب السرطان.. منع امرأة من دخول مطعم هندي لسبب غريب.. خناقة بين غراب ضخم وطائرة

خناقة عنيفة بين غراب ضخم وطائرة درون والسبب غريب.. شاهد

ليونة وثقة.. عجوز ترقص بجنون في حفل زفاف حفيدتها|فيديو

ليس الحجاب فقط.. مطعم هندي يمنع دخول امرأة لارتدائها الساري|فيديو

فيديو

فيديو جراف| آخرهم منة فضالي.. حريق بمنازل 3 فنانين في شهر واحد

فيديوجراف.. ربطوها من رجليها.. لعبة الإعصار تنهي حياة طفلة الإسكندرية

فيديو جراف.. انتقادات حادة.. روجينا تتحدث عن أزمة فيديو رقصها مع راغب علامة

فيديوجراف| طوابير البنزين تغزو لندن .. أزمة نقص الوقود تهدد بريطانيا

المزيد

ساحة رأي

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

اﻟﻤﺰﻳﺪ