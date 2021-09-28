عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مرور القاهرة: فتح شارع يوسف عباس بمدينة نصر بعد غلقه 3 أيام لرفع كمرات المونوريل

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن عودة حركة المرور لطبيعتها بشارع يوسف عباس بمدينة نصر ، بعد إغلاق دام 3 أيام بسبب تنفيذ أعمال رفع كمرات المونوريل.


وكانت الإدارة العامة لمرور القاهرة قد قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع كمرات المونوريل بشارع يوسف عباس بالقاهرة .

النشرة المسائية.. تعرف على حالة الطرق بالقاهرة

شاهد| الرادارات المتطورة ترصد سرعتك من على بعد.. صور

ومن جانبها ، بدأت الجهات المعنية بوزارة الداخلية تطبيق الإجراءات القانونية تجاه قائدي المركبات الذين تخلفوا عن تركيب الملصق الإلكتروني.


ومن المقرر تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التى لم تقم بتركيب الملصق الإلكتروني أو تثبيته أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته .
وينص قانون المرور الجديد على وضع وتثبيت الملصق الإلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ 75 جنيهاً سنويا وبحد أقصى 300، وفقاً التغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

ويعاقب قانون المرور الجديد بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين  حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكترونى.
وطبقا لقانون المرور الجديد تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

 

 

الإدارة العامة لمرور القاهرة المونوريل شارع يوسف عباس وزارة الداخلية الملصق الالكترونى

ترشيحاتنا

بعد قرار تجميد التحقيق في قضية مرفأ بيروت.. تحذير شديد اللهجة من الأمم المتحدة

التنمية المحلية: توفير 142 قطعة أرض بدمياط لإنشاء مجمعات خدمات حكومية

تعزيز التعاون المصري ودول حوض النيل.. تفاصيل مباحثات العربية للتصنيع مع وفد عسكري كيني

زيادة فرص الاستثمار بين البلدين.. تعاون مصري إماراتي بمباحثات التراس والعتيبة

ميلان وأتلتيكو مدريد يبحثان عن الفوز الأول في دوري أبطال أوروبا

صحيفة إسرائيلية: الفصائل الفلسطينية تتحرك في الضفة لجر الجيش لجولة قتال مميتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإعدام لكل من يحبذ التطبيع مع إسرائيل.. دولة عربية تصدر عقوبة جديدة

إصابات كورونا عالميا تتخطى 232 مليون حالة والوفيات تقترب من 5 ملايين

تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 27-9-2021

زلزال بقوة 5.3 ريختر بالقرب من مرسى مطروح

والد اثنين من ضحايا حادث دهس زفاف الزقازيق : بنتي اقتطعت رجلها الشمال وابني مصاب بنزيف داخلي في البطن.. فيديو

ودع التهاب المفاصل الروماتويدي.. مع تناول هذا المشروب الطبيعي

سقوط عشرات الجرحى في انفجار مبنى سكني بـ السويد.. صور

إلغاء مراوح السقف وتركيب كاميرات مراقبة وتقفيل الشبابيك بالحديد .. أبرز تعليمات التعليم للمدارس قبل بدء الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. رجل يذبح ممرضة داخل المستشفى.. ماء زمزم يحارب السرطان.. منع امرأة من دخول مطعم هندي لسبب غريب.. خناقة بين غراب ضخم وطائرة

خناقة عنيفة بين غراب ضخم وطائرة درون والسبب غريب.. شاهد

ليونة وثقة.. عجوز ترقص بجنون في حفل زفاف حفيدتها|فيديو

ليس الحجاب فقط.. مطعم هندي يمنع دخول امرأة لارتدائها الساري|فيديو

فيديو

فيديو جراف| آخرهم منة فضالي.. حريق بمنازل 3 فنانين في شهر واحد

فيديوجراف.. ربطوها من رجليها.. لعبة الإعصار تنهي حياة طفلة الإسكندرية

فيديو جراف.. انتقادات حادة.. روجينا تتحدث عن أزمة فيديو رقصها مع راغب علامة

فيديوجراف| طوابير البنزين تغزو لندن .. أزمة نقص الوقود تهدد بريطانيا

المزيد

ساحة رأي

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ