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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مش مهمتك.. شوبير يهاجم اتحاد الكرة بسبب شوقي غريب

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

هاجم الإعلامي  أحمد شوبير اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، بسبب تعيين شوقي غريب مديرا فنيا لـ منتخب مصر الأولمبي.

وقال شوبير عبر برنامج الإذاعي “ مع شوبير”: اتحاد الكرة فاجأ الجميع أمس، بتولي كابتن شوقي غريب القيادة الفنية للمنتخب الأولمبي، لا أعرف سر التسرع بشأن إعلان المدير الفني الجديد  المنتخب الأولمبي، حيث من المفترض أن يرحل مجلس الاتحاد الحالي خلال الفترة المقبلة، لذلك كان من الأفضل أن يترك هذا الأمر للاتحاد الكرة الجديد".

تابع :" هذا القرار يفتح نافذة للهجوم ليس على اتحاد الكرة الحالي فقط، ولكن أيضا على هاني أبو ريدة، لأن الجميع يعلم علاقة شوقي غريب وهاني وأبو ريدة".

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تابع:" لم تكن مهمة هذا الاتحاد الإطلاق أنه يعيين شوقي غريب مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي، خاصة وأنه لا يعاني من أزمة في الوقت".

أشار :" هذا القرار فيه نوع من أنواع الاستعجال والتحدي أيضا، لم أقلل من تعيين كابتن شوقي غريب مدربا للمنتخب الأولمبي، لكنني مندهش من طريقة الاختيار، وسرعة اتخاذ القرار".

كان اتحاد الكرة أعلن، أمس الاثنين، عودة شوقي غريب لقيادة منتخب مصر الأولمبي.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالتالي:

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، في اجتماعه اليوم، على توصية نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد بتعيين شوقي غريب مديرًا فنيا للمنتخب الأولمبي المقبل (مواليد 2001) ومعه معتمد جمال مدربًا عامًا ووائل رياض مدربًا وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى وكمال عبد الواحد معدًا بدنيًا.


كما وافق الاتحاد المصري على توصية فينجادا، بتعيين محمد وهبة مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006 مع استمرار باقي أعضاء الجهاز الفني في آداء مهمتهم.


وقرر الاتحاد المصري، تعيين علاء عبد العزيز مديرًا للمنتخب الأولمبي وأيمن حافظ مديرًا لمنتخب الشباب مواليد 2003 وأيمن زين طبيبًا للمنتخب الأولمبي.


كما قرر الاتحاد المصري، اختيار وليد العطار المدير التنفيذي رئيسًا لبعثة المنتخب الوطني للكرة النسائية تحت 20 سنة إلى الكونغو لآداء مباراة العودة في تصفيات كأس العالم، وتعيين المستشار راغب الرفاعي رئيسًا للجنة تراخيص الأندية.

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