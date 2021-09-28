مركز تدريب دائم بحي الأسمرات لغرفة صناعة الملابس الجاهزة

أكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات أن الغرفة تعمل حاليا على إنشاء مركز تدريب دائم تابع للغرفة في حي الأسمرات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك لتنفيذ خطة لتدبير العمالة المطلوبة داخل القطاع وتحديدا في مناطق القاهرة الكبرى ومدينة نصر وطبقا للاعداد والتخصصات المطلوبة من المصانع خلال الفترة القادمة .



وأضاف عبد السلام ان الغرفة تقوم حاليا بتنظيم دورات مركزة لتعليم الفتيات المبادئ الاساسية للالتحاق بالعمل بالمصانع و تستهدف الدورات الفتيات من سن 18 إلى 30 سنة وتشمل الجانبين النظري والعملي وقد قامت الغرفة بتحديث وتطوير البرنامج التدريبي الاساسي ليستمر اسبوعين فقط لاعداد الفتيات بالكفاءة المطلوبة وبالاستعانة باكفأ المدربين المتخصصين بالقطاع كما تقوم الغرفة بصرف مكافات للمتدربات والمدربين وتدبير الخامات والمعدات المطلوبة للعملية التدريبية ويأتي ذلك في أطار جهود الدولة لتمكين المرأة الاقتصادي ومساعدة الأم المعيلة .

