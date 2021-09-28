مكتبة الإسكندرية تنظم الاحتفالية التاسعة لتخرج طلاب رابطة شباب الصفوة الأفارقة

نظمت مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، الاحتفالية السنوية التاسعة لتخرج الطلاب الأفارقة المشاركين في برامج "رابطة شباب الصفوة الأفارقة".

قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية أن المكتبة فخورة بالاحتفال للعام التاسع على التوالي بتخرج دفعة جديدة من طلاب رابطة شباب الصفوة الأفارقة، ضمن الأنشطة التي ينظمها برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية، لافتًا إلى أن هذه الدفعة تمثل أكثر من خمسمائة طالب إفريقي من الدراسين بجامعات جمهورية مصر العربية المختلفة ويمثلون دول السودان وجنوب السودان وأوغندا ومالاوي وجزر القمر والصومال وكينيا ونيجيريا.

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وأضاف الفقي: "منذ أن توليت مسؤولية إدارة مكتبة الإسكندرية أوصاني الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمزيد من التركيز والاهتمام بالقضايا الإفريقية وأن أحرص على أن يكون جميع الأفارقة داخل وخارج مصر مُرحبا بهم في المكتبة وأن يكونوا جزءا لا يتجزأ من أنشطتها".

وأشار إلى أن مكتبة الإسكندرية كانت أعلنت بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فتح باب التقدم لبرنامج "منح ما بعد الدكتوراه" في دورته الثانية، الذي يستهدف الباحثين المصريين وغيرهم من الأفارقة فيمن تقل أعمارهم عن الخامسة والأربعون عاما، يقدم إجمالي 50 منحة بحثية في مجالات علوم الأغذية والزراعة، والعلوم الطبية، وعلوم البيئة، والعلوم الهندسية والتكنولوجية.

وأضاف أن مكتبة الإسكندرية احتضنت الشباب الأفارقة من خلال مجموعة من البرامج المتخصصة وعلى رأسها برنامج "رابطة شباب الصفوة الأفارقة"، الموجه للطلاب الأفارقة الدارسين بجامعات الإسكندرية والقاهرة وعين شمس، بهدف تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية وفتح قنوات للتواصل بين الطلاب الأفارقة وزملائهم المصريين لتنمية مهارتهم العلمية والمعرفية.

وأكد الفقي حرص مكتبة الإسكندرية على تبني الطلاب الأفارقة الدارسين بمصر، وتسخر كافة إمكانياتها لدعم وبناء قدراتهم، وذلك تأكيدًا منها على دور مصر الريادي بالقارة الإفريقية. وأوضح أن المكتبة تحرص على خلق منصة علمية لتبادل المعرفة والخبرات بين هؤلاء الشباب وبين أقرانهم المصريين، وأن تكون تلك المنصة منبرًا لعرض الرؤى العلمية والثقافية.

وألقى السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، كلمة حول الوكالة ونشأتها والدور الذي تقوم به في دعم الدول الأفريقية مستعرضاً محاور عمل الوكالة المتنوعة والموضوعات العديدة التي تغطيها، والدعم القوي الذي تحظى به من القيادة السياسية.

وتطرق السفير محمد خليل، إلى دور الوكالة المصرية في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣ بما يتفق وتطلعات القارة الأفريقية في تحقيق حياة أفضل لشعوبها.

من جانبه هنأ الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد بجامعة شابمان بالولايات المتحدة الأمريكية، الطلاب الأفارقة بتخرجهم، وألقى كلمة عن أنشطة برنامج شباب الصفوة وتأثيره في بناء قدرات الطلاب العلمية والمعرفية.

وقدم الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتورة شهيرة سمير نائب رئيس جامعة عين شمس، التهنئة للطلاب الأفارقة الحضور، وألقوا كلمات عن أنظمة التعليم والبحث العلمي والخدمات التي تقدمها مؤسساتهم الجامعية للطلاب المصريين والوافدين.

كما تحدث الطلاب الأفارقة ممثلين البرامج المختلفة من الدول الإفريقية الذين تقدموا بالشكر لمكتبة الإسكندرية لاحتضانهم في فترة دراستهم في مصر وتقديم كل امكانيتها لتنمية مهاراتهم، كما شارك الطلاب بعرض ثقافتهم المختلفة من أغاني ورقصات وطنية وعروض للأزياء الوطنية لدولهم. كما تقدم الطلاب بالشكر لجمهورية مصر العربية لاستضافتهم.

جدير بالذكر أن برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بمكتبة الإسكندرية ينظم مجموعة من البرامج الأسبوعية التي تهدف إلى تنمية القدرات العلمية والمعرفية في مجالات التنمية المستدامة والتوعية البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية الموجهة للشباب المصري والإفريقي.