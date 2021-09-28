الزمالك يكتفي بتدريبات خفيفة اليوم لـ فك العضلات

فضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم، بعد الاكتفاء بتدريبات خفيفة لفك العضلات في الصالة بالنادي.

وخاض الفريق معسكرا مغلقا ببرج العرب لمدة أسبوع استعدادا للقاء توسكر الكيني والمقرر إقامته يوم 16 من شهر أكتوبر المقبل في جولة الذهاب لدور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وفي سياق اخر كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ، في تصريحات خاصه لصدي البلد أن كل ما يثار حول التقدم لانتخابات نادي الزمالك المقبله ، ما هو إلا توقع ،او بعض الشو الإعلامي فقط .

وشدد المصدر إن من يقول إن ملامح الخريطة الانتخابية في الزمالك اتضحت ، فهو لا يمثل ارض الواقع لا من قريب أو بعيد ، وان فترة الترشح الحاليه والتي سوف تتم خلال أيام ، لم تثبت رؤيتها حتي الآن وأنها سوف تشهد معركة انتخابيه بين القوائم والمرشحين.

وأشار المصدر إلى أن جماهير نادي الزمالك ، ليس لهم علاقة لاختبارات الجمعيه العموميه ، وان الاعضاء هم الأشخاص المعنيين بالانتخاب واختيار مجلسهم وأعضائه وان الانتخابات خلال الفترة الحالية ستشهد صفيح ساخن من المعارك القويه وخاصة علي منصب نائب المجلس وأمين الصندوق .

وأكمل المصدر حديثه ، أن بعض الوجوه التي كانت من المفترض أن تعلن عن النيه علي ترشحها ، سوف تؤجل قرار الحسم مؤقتنا ، وسيكون عقب فتح باب الترشح المقبل وغالبا لليوم الأخير من أجل الاستقرار علي موقف حاسم .



أو كد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تقف على مسافة واحد من جميع المرشحين في الاتحادات الرياضة والأندية في الانتخابات المقبلة التى ستقام تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات بمنتهي الشفافية والحياد وإعطاء كل ذي حق حق



وواعلن وزير الرياضة ان انتخابات نادي الزمالك سوف تقام في موعدها المحدد في نوفمبر المقبل، على أن تتم الدعوة للترشح وفتح باب التقدم السبت المقبل وعقد الجمعية العمومية ٢٠ نوفمبر.

وأكد صبحي أن الانتخابات سف تدار بشكل كامل من خلال اللجنة القضائية العليا برئاسة المستشار عبدة حسن عطية عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة الاستئناف وعضوية لفيف من المستشارين والقضاة والمختصين لضمان الضمانات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية بالحيادية والنزاهة والموضوعية وفى التوقيتات المحددة بقانون الهيئات الرياضية رقم 71 لسنة 2017.