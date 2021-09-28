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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفظ الله مصر والإمارات.. هنا الزاهد تحتفل بالإقامة الذهبية في أبو ظبي

صدى البلد

احتفلت الفنانة هنا الزاهد بحصولها على الإقامة الذهبية بأبو ظبي، وتقدمت بالشكر لكل المسئولين، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت هنا الزاهد «جزيل الشكر لحكومة أبوظبي وقيادتها على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل التقدير لجميع المؤسسات الحكومية وفريق العمل القائم على هذا الانجاز المميز. أتمنى للجميع النجاح الدائم والمزيد من التقدم والإبداع. حفظ الله مصر و الإمارات».

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وتبحث هنا الزاهد بطلة مسلسل "أنا وهي" عن سيناريو عمل جديد تقدمه خلال الفترة القادمة مع الشركة المنتجة لمسلسلها الأول "حلوة الدنيا سكر" لتقديمه خلال الموسم الرمضاني القادم أو الموسم الشتوي القادم وفقًا لخطة الشركة التي تجريها حاليًا.

جدير بالذكر أن هنا الزاهد سوف تدخل الشهر المقبل عرضاً مسرحياً كانت قد أرجأته خلال الفترة الماضية، ويصنف كمحتوي كوميدي يعرض في مصر والمملكة العربية السعودية.

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