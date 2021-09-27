فيديو| هنا الزاهد تفزع زوجها أحمد فهمي بطريقة كوميدية

واصلت الفنانة هنا الزاهد المقالب التي تنفذها في زوجها، وشاركت جمهورها بمقطع فيديو جديد يجمعها بزوجها الفنان احمد فهمي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".



وقامت هنا الزاهد في الفيديو بترديد صوت مرعب، لتفزع به زوجها في أثناء اندماجه مع الهاتف، ليرد فهمى : "ايه ايه ياهنا فيه ايه.. ايه ده ياهنا".



وشاركت هنا الزاهد في دراما رمضان بمسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة ، نيرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، والذي عرض في شهر رمضان الماضي 2021.



يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد، السينمائية فيلم "الغسالة"، وشاركها البطولة الفنان أحمد حاتم، ومحمود حميدة، بالإضافة إلى محمد سلّام، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، طاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.